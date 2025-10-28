Kết quả 28/10: Betis thua 0-2 Atletico, Porto 2-1
Atletico Madrid thắng 2-0 trước Real Betis ở La Liga 2025/26; Porto vượt Moreirense 2-1. Brondby, GAIS, Hammarby và Boca Juniors đều có 3 điểm trong loạt trận rạng sáng 28/10.
Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Betis ở vòng 10 La Liga 2025/26, nổi bật với một trận giữ sạch lưới và 3 điểm trọn vẹn. Cùng khung giờ rạng sáng 28/10, Porto vượt qua Moreirense 2-1 tại Primeira Liga, trong khi Brondby, GAIS, Hammarby và Boca Juniors đều thắng trên sân khách.
Diễn biến và kết quả theo giải đấu
V-League 2025/26 – vòng 8
- 27/10 18:00: Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)
- 27/10 19:15: Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)
VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 – vòng 10
- 28/10 03:00: Real Betis 0-2 Atletico Madrid (SCTV 17)
VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – vòng 9
- 28/10 03:15: Moreirense 1-2 Porto
VĐQG Đan Mạch 2025/26 – vòng 13
- 28/10 01:00: Odense 1-4 Brondby
VĐQG Thụy Điển 2025 – vòng 28
- 28/10 01:00: Brommapojkarna 0-2 GAIS
- 28/10 01:10: Malmo 1-3 Hammarby
VĐQG Argentina 2025/26 – vòng 13
- 28/10 02:00: Barracas Central 1-3 Boca Juniors
MLS 2025 – Play off
- 28/10 05:45: FC Cincinnati - Columbus Crew
- 28/10 08:00: Minnesota United FC - Seattle Sounders
VĐQG Austrailia 2025/26 – vòng 2
- 27/10 15:00: Macarthur 2-1 Adelaide Utd
Thống kê nhanh từ loạt trận
- Tổng số trận có kết quả: 9; tổng số bàn thắng: 26; trung bình: 2,89 bàn/trận.
- Kết quả theo sân bãi: 6 chiến thắng sân khách (Atletico Madrid, Porto, Brondby, GAIS, Hammarby, Boca Juniors), 2 chiến thắng sân nhà (Công an Hà Nội, Macarthur), 1 trận hòa.
- Giữ sạch lưới: 3 đội giữ clean sheet là Công an Hà Nội, Atletico Madrid, GAIS.
Bảng tóm tắt kết quả
|Giải đấu
|Ngày - Giờ
|Trận đấu
|Kết quả
|Phát sóng
|V-League 2025/26 - Vòng 8
|27/10 18:00
|Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
|1-1
|FPT Play, TV360+4
|V-League 2025/26 - Vòng 8
|27/10 19:15
|Công an Hà Nội vs Công an TP. Hồ Chí Minh
|1-0
|FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 - Vòng 10
|28/10 03:00
|Real Betis vs Atletico Madrid
|0-2
|SCTV 17
|VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 - Vòng 9
|28/10 03:15
|Moreirense vs Porto
|1-2
|VĐQG Đan Mạch 2025/26 - Vòng 13
|28/10 01:00
|Odense vs Brondby
|1-4
|VĐQG Thụy Điển 2025 - Vòng 28
|28/10 01:00
|Brommapojkarna vs GAIS
|0-2
|VĐQG Thụy Điển 2025 - Vòng 28
|28/10 01:10
|Malmo vs Hammarby
|1-3
|VĐQG Argentina 2025/26 - Vòng 13
|28/10 02:00
|Barracas Central vs Boca Juniors
|1-3
|MLS 2025 - Play off
|28/10 05:45
|FC Cincinnati vs Columbus Crew
|-
|MLS 2025 - Play off
|28/10 08:00
|Minnesota United FC vs Seattle Sounders
|-
|VĐQG Austrailia 2025/26 - Vòng 2
|27/10 15:00
|Macarthur vs Adelaide Utd
|2-1
Hình ảnh và lịch thi đấu đáng chú ý
Thông tin lịch thi đấu các giải lớn (UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A) tiếp tục được cập nhật liên tục.