Kết quả 28/10: Betis thua 0-2 Atletico, Porto 2-1

28/10/2025 06:49

Atletico Madrid thắng 2-0 trước Real Betis ở La Liga 2025/26; Porto vượt Moreirense 2-1. Brondby, GAIS, Hammarby và Boca Juniors đều có 3 điểm trong loạt trận rạng sáng 28/10.

Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Betis ở vòng 10 La Liga 2025/26, nổi bật với một trận giữ sạch lưới và 3 điểm trọn vẹn. Cùng khung giờ rạng sáng 28/10, Porto vượt qua Moreirense 2-1 tại Primeira Liga, trong khi Brondby, GAIS, Hammarby và Boca Juniors đều thắng trên sân khách.

Diễn biến và kết quả theo giải đấu

V-League 2025/26 – vòng 8

  • 27/10 18:00: Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)
  • 27/10 19:15: Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)

VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 – vòng 10

  • 28/10 03:00: Real Betis 0-2 Atletico Madrid (SCTV 17)

VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – vòng 9

  • 28/10 03:15: Moreirense 1-2 Porto

VĐQG Đan Mạch 2025/26 – vòng 13

  • 28/10 01:00: Odense 1-4 Brondby

VĐQG Thụy Điển 2025 – vòng 28

  • 28/10 01:00: Brommapojkarna 0-2 GAIS
  • 28/10 01:10: Malmo 1-3 Hammarby

VĐQG Argentina 2025/26 – vòng 13

  • 28/10 02:00: Barracas Central 1-3 Boca Juniors

MLS 2025 – Play off

  • 28/10 05:45: FC Cincinnati - Columbus Crew
  • 28/10 08:00: Minnesota United FC - Seattle Sounders

VĐQG Austrailia 2025/26 – vòng 2

  • 27/10 15:00: Macarthur 2-1 Adelaide Utd

Thống kê nhanh từ loạt trận

  • Tổng số trận có kết quả: 9; tổng số bàn thắng: 26; trung bình: 2,89 bàn/trận.
  • Kết quả theo sân bãi: 6 chiến thắng sân khách (Atletico Madrid, Porto, Brondby, GAIS, Hammarby, Boca Juniors), 2 chiến thắng sân nhà (Công an Hà Nội, Macarthur), 1 trận hòa.
  • Giữ sạch lưới: 3 đội giữ clean sheet là Công an Hà Nội, Atletico Madrid, GAIS.

Bảng tóm tắt kết quả

Giải đấuNgày - GiờTrận đấuKết quảPhát sóng
V-League 2025/26 - Vòng 827/10 18:00Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng1-1FPT Play, TV360+4
V-League 2025/26 - Vòng 827/10 19:15Công an Hà Nội vs Công an TP. Hồ Chí Minh1-0FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 - Vòng 1028/10 03:00Real Betis vs Atletico Madrid0-2SCTV 17
VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 - Vòng 928/10 03:15Moreirense vs Porto1-2
VĐQG Đan Mạch 2025/26 - Vòng 1328/10 01:00Odense vs Brondby1-4
VĐQG Thụy Điển 2025 - Vòng 2828/10 01:00Brommapojkarna vs GAIS0-2
VĐQG Thụy Điển 2025 - Vòng 2828/10 01:10Malmo vs Hammarby1-3
VĐQG Argentina 2025/26 - Vòng 1328/10 02:00Barracas Central vs Boca Juniors1-3
MLS 2025 - Play off28/10 05:45FC Cincinnati vs Columbus Crew-
MLS 2025 - Play off28/10 08:00Minnesota United FC vs Seattle Sounders-
VĐQG Austrailia 2025/26 - Vòng 227/10 15:00Macarthur vs Adelaide Utd2-1

Hình ảnh và lịch thi đấu đáng chú ý

Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

Thông tin lịch thi đấu các giải lớn (UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A) tiếp tục được cập nhật liên tục.

      Kết quả 28/10: Betis thua 0-2 Atletico, Porto 2-1

