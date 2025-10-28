Kết quả 28/10: Betis thua 0-2 Atletico, Porto 2-1 Atletico Madrid thắng 2-0 trước Real Betis ở La Liga 2025/26; Porto vượt Moreirense 2-1. Brondby, GAIS, Hammarby và Boca Juniors đều có 3 điểm trong loạt trận rạng sáng 28/10.

Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Betis ở vòng 10 La Liga 2025/26, nổi bật với một trận giữ sạch lưới và 3 điểm trọn vẹn. Cùng khung giờ rạng sáng 28/10, Porto vượt qua Moreirense 2-1 tại Primeira Liga, trong khi Brondby, GAIS, Hammarby và Boca Juniors đều thắng trên sân khách.

Diễn biến và kết quả theo giải đấu

V-League 2025/26 – vòng 8

27/10 18:00: Thép Xanh Nam Định 1-1 SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)

27/10 19:15: Công an Hà Nội 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)

VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 – vòng 10

28/10 03:00: Real Betis 0-2 Atletico Madrid (SCTV 17)

VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – vòng 9

28/10 03:15: Moreirense 1-2 Porto

VĐQG Đan Mạch 2025/26 – vòng 13

28/10 01:00: Odense 1-4 Brondby

VĐQG Thụy Điển 2025 – vòng 28

28/10 01:00: Brommapojkarna 0-2 GAIS

28/10 01:10: Malmo 1-3 Hammarby

VĐQG Argentina 2025/26 – vòng 13

28/10 02:00: Barracas Central 1-3 Boca Juniors

MLS 2025 – Play off

28/10 05:45: FC Cincinnati - Columbus Crew

28/10 08:00: Minnesota United FC - Seattle Sounders

VĐQG Austrailia 2025/26 – vòng 2

27/10 15:00: Macarthur 2-1 Adelaide Utd

Thống kê nhanh từ loạt trận

Tổng số trận có kết quả: 9; tổng số bàn thắng: 26; trung bình: 2,89 bàn/trận.

Kết quả theo sân bãi: 6 chiến thắng sân khách (Atletico Madrid, Porto, Brondby, GAIS, Hammarby, Boca Juniors), 2 chiến thắng sân nhà (Công an Hà Nội, Macarthur), 1 trận hòa.

Giữ sạch lưới: 3 đội giữ clean sheet là Công an Hà Nội, Atletico Madrid, GAIS.

Bảng tóm tắt kết quả

Giải đấu Ngày - Giờ Trận đấu Kết quả Phát sóng V-League 2025/26 - Vòng 8 27/10 18:00 Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng 1-1 FPT Play, TV360+4 V-League 2025/26 - Vòng 8 27/10 19:15 Công an Hà Nội vs Công an TP. Hồ Chí Minh 1-0 FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV VĐQG Tây Ban Nha 2025/26 - Vòng 10 28/10 03:00 Real Betis vs Atletico Madrid 0-2 SCTV 17 VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 - Vòng 9 28/10 03:15 Moreirense vs Porto 1-2 VĐQG Đan Mạch 2025/26 - Vòng 13 28/10 01:00 Odense vs Brondby 1-4 VĐQG Thụy Điển 2025 - Vòng 28 28/10 01:00 Brommapojkarna vs GAIS 0-2 VĐQG Thụy Điển 2025 - Vòng 28 28/10 01:10 Malmo vs Hammarby 1-3 VĐQG Argentina 2025/26 - Vòng 13 28/10 02:00 Barracas Central vs Boca Juniors 1-3 MLS 2025 - Play off 28/10 05:45 FC Cincinnati vs Columbus Crew - MLS 2025 - Play off 28/10 08:00 Minnesota United FC vs Seattle Sounders - VĐQG Austrailia 2025/26 - Vòng 2 27/10 15:00 Macarthur vs Adelaide Utd 2-1

Hình ảnh và lịch thi đấu đáng chú ý

Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2025/26 mới nhất

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

Thông tin lịch thi đấu các giải lớn (UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A) tiếp tục được cập nhật liên tục.