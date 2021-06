Ba chùm dịch mất dấu F0 ở Nghệ An

Tính đến trưa 19/6, Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 24 bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch lần này. Điều đáng lo ngại, dù số ca bệnh chưa nhiều nhưng lại có khá nhiều nguồn lây khác nhau, thậm chí nhiều ca bệnh đã mất dấu F0.

Trong tổng số 24 ca bệnh thì có đến 21 ca liên quan đến 3 chùm dịch đã mất dấu F0.

Cụ thể, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh là một nữ nhân viên làm tóc 22 tuổi, thuê trọ ở phường Hà Huy Tập. Cô này được ghi nhận là bệnh nhân Covid-19 vào ngày 14/6, bị lây nhiễm từ một người bạn trai ở Hà Tĩnh. Nhưng cô này lại khai báo gian dối về nguồn lây cho bản thân. Điều khá bất ngờ, đến nay chưa có F1 nào của bệnh nhân này bị nhiễm Covid-19 dù lịch trình bệnh nhân dày đặc, tiếp xúc với rất nhiều người.

Theo đó, ngày 16/6, 2 F1 của nam nhân viên ngân hàng được xác định nhiễm Covid-19. Trong đó, một người là đồng nghiệp, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (sau đó được đánh số là bệnh nhân 11633), người còn lại là anh trai của bệnh nhân, đang công tác tại Công an xã Diễn Liên (bệnh nhân 11634).

Trong ngày 17/6, lần lượt 2 trường hợp thuộc diện F1 của bệnh nhân 11634 đang công tác tại Công an xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu), có kết quả dương tính với Covid-19. Như vậy, nếu giả thiết ban đầu là nam nhân viên ngân hàng đã lây bệnh cho anh trai thì hai ca bệnh ở Công an xã Diễn Thịnh thuộc diện F2 của anh ta. Tức chùm dịch này đã lây nhiễm qua ít nhất 2 chu kỳ.

Còn tại TP Vinh, cũng liên quan chùm dịch này, sáng 18/6, một phụ nữ 51 tuổi, trú ở khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh được xác định nhiễm Covid-19. Người này là F1 của bệnh nhân 11633. Cùng thời điểm, một phụ nữ 36 tuổi (trú ở đường Herman, phường Hưng Phúc), cũng có kết quả dương tính với Covid-19. Người này là F1 của bệnh nhân 11634. Như vậy, hai người phụ nữ này đều là F2 của nam nhân viên ngân hàng. Tức chu kỳ lây nhiễm cũng đã đến vòng thứ 2. Tổng cộng chùm dịch này đã ghi nhận 7 bệnh nhân.

Người này ở trọ cùng nhóm đồng nghiệp làm trần thạch cao ở ngõ 5, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng nhưng thời gian gần đây đang làm việc, thường xuyên có mặt ở trụ sở công ty trên đường Hà Huy Tập (gần với với ca bệnh là nữ nhân viên làm tóc). Chiều 12/6, anh này về quê Diễn Châu. Hai ngày sau thì bắt đầu có triệu chứng sốt. Đến ngày 17/6, kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi vào khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu.

Ngay trong ngày, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm 3 người thợ ở chung phòng trọ tại TP Vinh và trú cùng thôn Vân Tập với bệnh nhân thì cho thấy, cả ba đều dương tính với Covid-19. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được trong nhóm thợ 4 người này, ai là người lây cho ai. Đến trưa 18/6, 2 F1 của anh L.Đ.Đ (người thợ dương tính đầu tiên), cũng bị mắc Covid-19. Hai người này đều trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Một trong hai người do đặc thù công việc nên lịch trình tiếp xúc trong vài ngày qua rất phức tạp. Đến sáng 19/6, thêm một F1 khác cùng trú ở xã Minh Châu bị nhiễm Covid-19. Như vậy, đến nay chùm dịch này đã ghi nhận đến 7 ca bệnh, và cũng đã mất dấu F0. Và rất trùng hợp là cũng như chùm dịch thứ nhất, chùm dịch này cũng liên quan đến hai địa phương là Diễn Châu và TP Vinh.

Đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận 24 ca bệnh ở 4 địa phương gồm TP Vinh, Diễn Châu, Quỳ Hợp và Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, thêm một chùm dịch nữa cũng rất phức tạp và cũng chưa rõ nguồn lây khác có liên quan Bệnh viện Tâm thần Nghệ An phải cách ly y tế. Ca bệnh đầu tiên của chùm dịch này là một điều dưỡng, làm việc tại Khoa Tâm thần nam - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Chiều 17/6, người này có triệu chứng sốt nên được bệnh viện test nhanh. Sau 2 lần test nhanh đều dương tính, cô được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An và kết quả sau đó cho thấy bệnh nhân nhiễm Covid-19.