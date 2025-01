Giáo dục Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 ngắn gọn, hay nhất Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025, các em học sinh có thể tham khảo để hoàn thiện bài dự thi của mình.

Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025)

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 với chủ đề: TƯỞNG TƯỢNG BẠN LÀ ĐẠI DƯƠNG. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.

Chủ đề tiếng Anh của cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025: IMAGINE YOU ARE THE OCEAN. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you.

Cách viết thư UPU lần thứ 54

Bước 1: Xây dựng bài viết, Cách viết thư UPU.

Lập bố cục: Từng ý, từng đoạn liên kết nhau.

Tìm những chi tiết, hình ảnh, từ ngữ chính xác.

Tìm cách mở bài, kết bài sao cho tự nhiên, độc đáo, gây ấn tượng.

Tìm cách diễn đạt: Chú ý ngôn ngữ, sử dụng cách nói hình tượng, hình ảnh, các biện pháp tu từ, so sánh, cách đặt câu khẳng định, nghi vấn...

Bước 2: Viết theo dàn ý đã vạch ra.

Bước 3: Đọc, sửa chữa, hoàn chỉnh bức thư và cho vào phong bì thư.

Bước 4: Viết đầy đủ nội dung thông tin của Người gửi và Nơi nhận thư kèm mã bưu chính trên phong bì, dán kín và dán tem.

Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội – Mã bưu chính 11611

Viết thư UPU lần thứ 54: Mẫu số 1

Thân gửi loài người!

Hãy lắng nghe tiếng nói của đại dương, nơi chứa đựng bao điều bí ẩn và sự sống. Ta là đại dương, là nơi điều hòa khí hậu, là nguồn cung cấp oxy cho sự sống trên đất liền. Nhưng giờ đây, ta đang kêu cứu.

Người có biết không, rằng những rặng san hô đang chết đi, những loài sinh vật biển đang mất đi môi trường sống của chúng? Ta đang bị ô nhiễm bởi rác thải, nhựa và hóa chất, khiến sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ.

Hãy nhớ rằng, "Biển là tâm hồn của trái đất, là nơi mà tất cả các sông ngòi đều muốn đến" (Ralph Waldo Emerson). Ta đã ban tặng cho loài người nguồn thức ăn, oxy và sự sống, nhưng người đang làm gì để trả lại tình cảm đó?

Hãy giảm thiểu sử dụng nhựa, vì mỗi mảnh nhựa là một vết thương trên thân ta. Hãy tiết kiệm nước, vì nước là sự sống của ta. Hãy tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và truyền đạt tầm quan trọng của việc chăm sóc đại dương đến người khác. Hãy nhớ, "Chúng ta không sở hữu trái đất, chúng ta chỉ là người quản lý" (Oren Lyons).

Hãy trở thành người bạn của ta, vì nếu ta mất đi, loài người cũng sẽ mất đi. Hãy yêu thương và tôn trọng ta, vì ta là một phần không thể thiếu của cuộc sống trên trái đất.

Với tất cả tình yêu và mong mỏi,

Đại Dương

Viết thư UPU lần thứ 54: Mẫu số 2

Kính gửi nhân loại,

Hãy hình dung rằng ta là Đại Dương, là nhịp đập sống động của trái đất, nơi nuôi dưỡng muôn loài và điều tiết khí hậu. Ta là mạch sống ngầm, chảy sâu trong lòng đất, mang theo sự sống đến mọi ngõ ngách. Nhưng giờ đây, ta cần sự giúp đỡ của người.

Người có biết không, rằng ta đang gánh chịu những tổn thương? Những rặng san hô rực rỡ đang chết đi, những loài sinh vật biển đang mất đi nơi ở, và dòng nước ta đang bị ô nhiễm bởi rác thải, nhựa và hóa chất. Ta không thể im lặng trước những điều này.

Hãy nhớ rằng, "Biển không cho những gì nó hứa, nhưng nó hứa những gì nó cho" (Victor Hugo). Ta đã ban tặng cho loài người nguồn thức ăn, oxy và sự sống, nhưng người đang trả lại cho ta những gì? Hãy nghĩ đến những gì ta đã làm cho người, và hãy nghĩ đến những gì người có thể làm để bảo vệ ta.

Hãy giảm thiểu việc sử dụng nhựa, vì mỗi mảnh nhựa người tránh dùng là một sóng ta không cần phải nuốt. Hãy tiết kiệm nước, vì nước là sự sống của ta. Hãy ủng hộ những hành động bảo vệ môi trường, và hãy giáo dục người khác về tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương. Hãy nhớ rằng, "Chúng ta không thừa kế trái đất từ thế hệ trước, mà chúng ta mượn nó từ thế hệ sau" (Thích Nhất Hạnh).

Hãy trở thành người bảo vệ ta, vì nếu ta mất đi, loài người cũng sẽ mất đi. Hãy yêu thương và tôn trọng ta, vì ta là một phần không thể thiếu của cuộc sống trên trái đất.

Với tất cả tình yêu và mong mỏi,

Đại Dương

Viết thư UPU lần thứ 54: Mẫu số 3

Kính gửi nhân loại,

Tôi, Đại Dương, là một phần quan trọng của hành tinh này, là nguồn sống và là nơi cư trú của hàng triệu loài sinh vật. Tôi viết bức thư này với hy vọng rằng bạn sẽ lắng nghe và hiểu rõ hơn về vai trò của tôi, cũng như những cách thức mà bạn có thể bảo vệ và chăm sóc tôi.

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không chỉ là một khối nước mênh mông. Tôi là hệ sinh thái đa dạng, nơi sinh sống của hàng triệu loài hải sản, động vật và thực vật. Tôi điều hòa khí hậu, cung cấp oxy, và đóng vai trò quan trọng trong chu trình nước của trái đất. Nhưng thật đáng buồn, tôi đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.

Ô nhiễm là một trong những vấn đề lớn nhất mà tôi đang phải gánh chịu. Rác thải nhựa, hóa chất độc hại và nước thải từ các hoạt động công nghiệp đang làm tổn thương sức khỏe của tôi và các sinh vật sống trong tôi. Hãy tưởng tượng, một ngày nào đó bạn không thể thưởng thức hải sản tươi ngon hay không thể bơi lội trong làn nước trong xanh chỉ vì những hành động thiếu ý thức của con người. Tôi kêu gọi bạn hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, tái chế và tham gia các hoạt động làm sạch bờ biển. Những hành động nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn lao sẽ giúp tôi hồi phục và duy trì sự sống cho các sinh vật biển.

Biến đổi khí hậu cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tôi. Nhiệt độ nước gia tăng, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô, làm tổn thương hệ sinh thái biển và ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm của nhiều cộng đồng. Hãy chung tay giảm thiểu khí thải nhà kính bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và phát triển phương tiện giao thông xanh. Những nỗ lực của bạn không chỉ giúp tôi, mà còn bảo vệ hành tinh của bạn.

Bên cạnh đó, việc đánh bắt quá mức cũng đang làm giảm số lượng các loài cá và sinh vật biển. Tôi mong muốn bạn có thể thực hiện đánh bắt bền vững, tuân thủ các quy định và hạn chế việc sử dụng các loại lưới đánh bắt gây hại. Hãy để tôi có thời gian để phục hồi và tái tạo các nguồn tài nguyên quý giá mà tôi cung cấp.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc bảo vệ tôi không chỉ là trách nhiệm của một quốc gia hay một nhóm người. Đây là sự nỗ lực chung của toàn nhân loại. Hãy giáo dục thế hệ trẻ về tầm quan trọng của tôi, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững.

Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng nhau hành động, tôi sẽ có cơ hội hồi sinh và tiếp tục là ngôi nhà cho tất cả sinh vật biển. Hãy lắng nghe tôi, hãy chăm sóc tôi, và tôi sẽ mãi mãi là một phần của cuộc sống phong phú và tươi đẹp của bạn.

Trân trọng,

Đại Dương

Viết thư UPU lần thứ 54: Mẫu số 4

Các bạn nhỏ thân mến!

Tôi là đại dương bao la, đã chứng kiến sự sống sinh sôi nảy nở từ hàng triệu năm trước. Những ngày xưa ấy, tôi trong xanh và mát lành, là ngôi nhà chung của biết bao loài sinh vật. Những rạn san hô rực rỡ như những khu vườn dưới biển, những đàn cá tung tăng như những ngôi sao. Nhưng giờ đây, tôi đang rất đau đớn.

Rác thải nhựa trôi nổi khắp nơi, dầu loang bao phủ mặt biển, tiếng ồn từ tàu thuyền làm cho các sinh vật biển không thể giao tiếp. Nhiều loài đã biến mất, những loài khác đang phải vật lộn để sinh tồn. Tôi giống như một người mẹ đang chứng kiến con mình bị ốm.

Các bạn nhỏ ơi, hãy giúp tôi! Hãy cùng nhau bảo vệ đại dương, ngôi nhà chung của chúng ta. Hãy giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, chai nhựa, và nhớ vứt rác đúng nơi quy định. Hãy tiết kiệm nước và năng lượng. Mỗi hành động nhỏ của các bạn đều có ý nghĩa rất lớn. Hãy tưởng tượng một ngày, các bạn sẽ được lặn xuống đáy đại dương và khám phá những rạn san hô tuyệt đẹp, bơi cùng những chú cá heo thông minh. Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!

Tôi tin rằng các bạn sẽ làm được điều đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bằng tất cả tình yêu,

Đại dương.

Viết thư UPU lần thứ 54: Mẫu số 5

Thân gửi loài người!

Tôi là Đại dương, trái tim đập nhịp nhàng của Trái đất, nơi nuôi dưỡng sự sống. Từ thuở sơ khai, tôi đã ôm ấp mọi sinh vật, trao tặng dưỡng chất và sự sống. Những con sóng của tôi là lời chào dịu dàng, còn lòng sâu là nơi trú ẩn của vô vàn loài kỳ diệu. Nhưng giờ đây, tôi đang đau đớn, mỗi nhịp đập trở nên nặng trĩu.

Tôi từng là biểu tượng của sự bất diệt. Dòng nước trong xanh phản chiếu bầu trời, những rạn san hô rực rỡ, âm thanh của tôi là bản hòa ca của sự sống. Nhưng giờ, tôi không còn như xưa. Sóng mang nỗi đau, rạn san hô chết dần, và những sinh vật thân thuộc đang biến mất. Mỗi hành động của bạn đều in dấu lên tôi. Khi bạn thải nhựa, tôi nghẹt thở. Khi dầu tràn ra, tôi đau đớn. Và khi bạn làm ngơ, tôi chỉ có thể nhìn bạn từ xa, yếu dần đi.

Tôi có sức mạnh tạo ra sự sống, nhưng cũng có thể hủy diệt. Cơn bão, sóng cao, nước biển dâng không phải là sự trả thù, mà là lời cảnh báo. Tôi không muốn gây tổn thương cho bạn, nhưng khi tôi yếu, bạn cũng không thể đứng vững. Sức khỏe của tôi là sức khỏe của bạn.

Tôi không yêu cầu bạn phải làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần những hành động nhỏ, như ngừng xả nhựa, bảo vệ bờ biển, rạn san hô và rừng ngập mặn. Những hành động nhỏ có thể giúp tôi hồi sinh, và nếu tôi khỏe mạnh, bạn cũng sẽ được bảo vệ. Hãy hành động vì chính bạn và thế hệ mai sau. Tôi sẽ tiếp tục vỗ về bờ cát, nhưng tôi cần bạn bảo vệ tôi để chúng ta có một tương lai bền vững.

Hãy bảo vệ tôi, để tôi tiếp tục nuôi dưỡng bạn.

Thân ái,

Đại Dương

Viết thư UPU lần thứ 54: Mẫu số 6

Chào bạn!

Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên bờ biển. Mỗi ngày, tôi đều được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngắm nhìn những con sóng xô bờ cát trắng. Biển đối với tôi không chỉ là một nơi vui chơi giải trí mà còn là một người bạn thân thiết, là ngôi nhà chung của muôn loài sinh vật.

Nhưng gần đây, tôi nhận thấy biển đã thay đổi rất nhiều. Nước biển ngày càng ô nhiễm, rác thải tràn lan, các loài sinh vật biển đang dần biến mất. Tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng cho tương lai của biển.

Tưởng tượng nếu tôi là đại dương, tôi sẽ viết thư cho tất cả mọi người trên thế giới. Tôi sẽ nói rằng: “Các bạn ơi, tôi đang rất đau khổ. Các bạn đã vứt bỏ quá nhiều rác thải xuống biển, khiến tôi bị ô nhiễm nặng nề. Các loài cá, tôm, cua... đang phải sống trong một môi trường đầy độc tố. Nhiều rạn san hô tuyệt đẹp đã bị phá hủy, các loài sinh vật biển đang dần tuyệt chủng. Tôi cần các bạn giúp đỡ!”

Tôi sẽ nói với các bạn rằng, để bảo vệ biển, chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ. Mỗi người chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất: Giảm thiểu sử dụng túi nilon, thay vào đó, hãy sử dụng túi vải, túi giấy; không xả rác bừa bãi: Luôn bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt là rác thải nhựa; tiết kiệm nước bởi nước ngọt là một tài nguyên quý giá, chúng ta cần sử dụng nước một cách tiết kiệm và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ biển.

Tôi tin rằng, nếu mỗi người chúng ta đều có ý thức bảo vệ môi trường, biển sẽ trở lại trong lành và tươi đẹp như xưa. Biển sẽ là ngôi nhà chung hạnh phúc của muôn loài sinh vật.

Tôi hy vọng rằng, những người lớn sẽ lắng nghe tiếng nói của tôi và có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Tôi cũng hy vọng rằng, các bạn nhỏ sẽ cùng tôi chung tay bảo vệ biển, để thế hệ mai sau được sống trong một môi trường trong lành và xanh sạch.

Trân trọng,

Đại Dương