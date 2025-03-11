Xã hội Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An trao hơn 69.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 Sáng 3/11, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026, với chủ đề “Trao tặng mũ bảo hiểm - Giữ trọn ước mơ”.

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ Trao tặng 69.386 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn tỉnh.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu 100% trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật Quốc gia vào năm 2030.

Việc trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, năm học 2025 - 2026 còn nhằm tuyên truyền, vận động toàn xã hội đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, góp phần hình thành thói quen văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Những chiếc mũ hôm nay không chỉ bảo vệ an toàn cho các em, mà còn là thông điệp gửi tới phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội hãy cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất”.

Các em học sinh hào hứng trả lời câu hỏi về an toàn giao thông tại Chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi lễ, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty Honda Việt Nam và HEAD Honda Hưng Phát 2 đã trực tiếp trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh, đồng thời hướng dẫn cách đội mũ đúng quy cách, đảm bảo an toàn khi ngồi trên mô tô, xe máy hoặc xe đạp điện.

Các em học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm và cách ngồi trên xe an toàn. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm - Giữ trọn ước mơ” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với thế hệ tương lai. Không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh, Chương trình còn góp phần lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông, vì hạnh phúc và bình an của mỗi gia đình./.