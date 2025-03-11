Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An trao hơn 69.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1

Đình Tuyên 03/11/2025 12:22

Sáng 3/11, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026, với chủ đề “Trao tặng mũ bảo hiểm - Giữ trọn ước mơ”.

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ Trao tặng 69.386 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn tỉnh.

tặng mũ (4)
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu 100% trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật Quốc gia vào năm 2030.

Việc trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, năm học 2025 - 2026 còn nhằm tuyên truyền, vận động toàn xã hội đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, góp phần hình thành thói quen văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi nhỏ.

tặng mũ (2)
Ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Những chiếc mũ hôm nay không chỉ bảo vệ an toàn cho các em, mà còn là thông điệp gửi tới phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội hãy cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất”.

tặng mũ (5)
Các em học sinh hào hứng trả lời câu hỏi về an toàn giao thông tại Chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi lễ, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty Honda Việt Nam và HEAD Honda Hưng Phát 2 đã trực tiếp trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh, đồng thời hướng dẫn cách đội mũ đúng quy cách, đảm bảo an toàn khi ngồi trên mô tô, xe máy hoặc xe đạp điện.

tặng mũ (6)
Các em học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm và cách ngồi trên xe an toàn. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm - Giữ trọn ước mơ” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với thế hệ tương lai. Không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh, Chương trình còn góp phần lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông, vì hạnh phúc và bình an của mỗi gia đình./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Gần 4.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

Gần 4.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

Nghệ An tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

Nghệ An tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Đọc tiếp

Gần 4.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

Gần 4.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

Nghệ An tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

Nghệ An tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An trao hơn 69.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO