Ban An toàn giao thông tỉnh thăm gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.