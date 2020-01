Bàn giao chức trách nhiệm vụ các Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An

Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An dự và chỉ đạo bàn giao.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng các Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy mới được bổ nhiệm. Ảnh: Phương Linh

Vào ngày 9/1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 06/QĐĐ - BQP về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ. Theo đó: Thượng tá Hồ Hữu Thắng - Chủ nhiệm Hậu cần giữ chức Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An; Thượng tá Trần Đăng Khoa, Chủ nhiệm Chính trị giữ chức Phó Chính ủy BĐBP Nghệ An; Trung tá Phùng Đức Hưng - Phó Trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu BĐBP nay luân chuyển giữ chức Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An.