Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính; Lãnh đạo tỉnh dự chương “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp tại Singapore; Ngư dân Diễn Châu vào mùa đánh bắt ruốc biển … là những nội dung chính trong ngày 9/2.

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bấm số Chương trình “Hóa đơn may mắn” lần 3, thực hiện đối với toàn bộ Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022.

(Baonghean.vn) - Ngày 8/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu (sinh năm 1986), trú xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.