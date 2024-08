Xây dựng Đảng Hiệu quả hệ thống camera an ninh ở đô thị Long Sơn Trước xu thế phát triển mới, phường Long Sơn nhanh chóng trở thành một đơn vị trung tâm sôi động với nhiều dư địa phát triển của thị xã Thái Hòa. Việc xây dựng đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân vào cuộc tích cực, hiệu quả.

Hệ thống 61 camera an ninh rải đều khắp địa bàn phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Máy chủ được đặt tại Công an phường. Ảnh: Nguyên Nguyên

Những nỗ lực tạo lập đô thị văn minh

Trên địa bàn phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) đã đưa vào hệ thống 61 mắt camera an ninh. Đây là hệ thống camera được lắp đặt trên cơ sở “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chính quyền chi phí lắp camera một số điểm quan trọng và đầu tư hệ thống máy tổng kết nối, rồi các hộ dân, doanh nghiệp đầu tư lắp camera kết nối với máy tổng đặt tại Công an phường.

Bằng cách làm đó, từ giữa năm 2023 đến nay, hệ thống camera an ninh ở phường Long Sơn đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời nhắc nhở những hộ dân, doanh nghiệp vi phạm trật tự, hành lang an toàn giao thông. Cùng đó, giúp lực lượng Công an nắm bắt, xử lý nhanh những tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại úy Vũ Ngọc Quang – Phó trưởng Công an phường Long Sơn cho biết: Việc lắp đặt camera giúp địa phương ngăn ngừa tội phạm; đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và phong trào xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Phường Long Sơn được công nhận phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 và được đánh giá, công nhận xuất sắc về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; được UBND thị xã Thái Hòa công nhận điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 09/7/2024.

Lĩnh vực toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nêu trên chỉ là một trong hàng chục điển hình phần việc của công cuộc xây dựng đô thị văn minh ở phường Long Sơn. Theo đánh giá của địa phương, đến nay phường đã hoàn thành 9/9 tiêu chí với 52/52 nội dung tiêu chí đơn vị đạt chuẩn đô thị văn minh và hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp công nhận.

Đáng ghi nhận trong công cuộc này đó là định hướng cụ thể của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các đoàn thể và đoàn kết, chung sức thực hiện của nhân dân trên địa bàn.

Một tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị ở phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa. Ảnh: Nguyên Nguyên

Là địa bàn có 3 dân tộc anh em Kinh, Thái, Thổ cùng sinh sống, phường Long Sơn vừa có tính chất của đô thị, vừa có tính chất nông thôn. Quá trình phát triển, phường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội. Kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng; nhiều tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường nội thị đi qua.

Đến nay, 100% đường khối được bê tông hóa; hệ thống điện được nâng cấp sửa chữa; tỷ lệ chiếu sáng đạt 100%; cơ sở hạ tầng y tế, trường học được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, văn hóa truyền thống được thường xuyên chăm lo; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95% và 100% khối đạt khối văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,84%.

Giáo dục và đào tạo thường xuyên được quan tâm, chất lượng đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa; phổ cập giáo dục đạt chuẩn; 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 65 triệu đồng/năm.

Một góc phường Long Sơn, nơi đang có nhiều dự án nhà ở với hạ tầng kết nối đô thị khang trang, văn minh. Ảnh: Thành Cường

Hiện 9/9 khối của phường Long Sơn có hợp đồng thu gom rác thải đối với công ty môi trường. Hội LHPN phường ra mắt mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ khối văn minh” gắn với phân loại, xử lý rác tại nguồn; đồng thời triển khai các hoạt động tại cộng đồng về đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, phường Long Sơn có di chỉ khảo cổ học Làng Vạc – tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn – là địa điểm tham quan, nghiên cứu rất nổi tiếng trong nước và khu vực, có giá trị về lịch sử, tâm linh và phát triển du lịch. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường phát huy khối đoàn kết, chung sức xây dựng đô thị văn minh.

“ Đầu quý II/2024, qua lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, có 100% người dân được lấy ý kiến hài lòng. Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Long Sơn- thị xã Thái Hòa

Đảm bảo các tiêu chí bền vững

Để đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng đô thị văn minh, Đảng ủy phường tăng cường công tác chỉ đạo. Từ năm 2022, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết số 36 - NQ/ĐU (ngày 16/8/2022) "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2021 - 2026 gắn với xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh".

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa cùng lãnh đạo phường Long Sơn thăm mô hình trang trại hiệu quả kinh tế cao của ông Lô Văn Lợi (phường Long Sơn). Hiện thu nhập bình quân ở phường Long Sơn đạt 65 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cùng đó, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để thúc đẩy tiến độ thực hiện ở nhiều lĩnh vực cụ thể. Chính quyền, các đoàn thể, đơn vị, các khối cùng nhân dân thực hiện nhiều phần việc, phát động các phong trào thi đua và UBND phường Long Sơn đã đăng ký công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh với UBND thị xã vào tháng 10/2024.

“ Để xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, Đảng bộ, Chính quyền xác định rõ đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Từ đó, cùng các đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua toàn dân đoàn kết, chung sức và huy động nhiều nguồn lực để thực hiện đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước". Đồng chí Hà Văn Nghĩ – Bí thư Đảng ủy phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa

Để động viên, khích lệ tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh, hàng năm, phường khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cùng đó, tăng cường kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành, doanh nghiệp để tạo nguồn lực tổng hợp cho sự phát triển chung của phường, cụ thể là đạt những tiêu chí đô thị văn minh.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa kiểm tra việc đảm bảo văn minh ở các khu dân cư đô thị phường Long Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

“Trên cơ sở đó, phường Long Sơn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh theo hướng thực chất, bền vững trong giai đoạn tiếp theo với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", đồng chí Hà Văn Nghĩ – Bí thư Đảng ủy phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa cho biết thêm.