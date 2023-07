Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2023), ngày 15/7, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Tập thể cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ

quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Lê Thuỷ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 10.263 liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, trong đó có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An và 10.800 liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Trong hành trình tri ân, đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Lê Thuỷ

Kính cẩn thắp nén tâm hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.