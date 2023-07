Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Chiều 26/7, đoàn cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó trưởng Ban Thường trực, Bí thư Chi bộ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương đã tiếp nhận 2.189 hài cốt các liệt sĩ hy sinh; trong đó, có 1.307 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện hy sinh tại nước bạn Lào qua 17 đợt tiếp nhận và an táng.

Tập thể cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: C.T.V

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương, đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; dâng hương trước phần mộ các liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước hòa bình và phát triển, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son giữa 2 nước Việt - Lào.

Đoàn cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: C.T.V

Dịp này, đoàn cán bộ của Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Trước phần mộ tập thể của 13 liệt sĩ TNXP Đại đội 317 hy sinh ngày 31/10/1968 và Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn- nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú, đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.