Công nghệ Bàn phím Gundam Realforce công nghệ cơ học Topre Realforce ra mắt 4 mẫu bàn phím Gundam cơ giới hạn, lấy cảm hứng từ những cỗ máy huyền thoại như Z Gundam, Nu Gundam và Sazabi.

Sự kết hợp giữa Gundam và Realforce

Thương hiệu bàn phím Nhật Bản Realforce vừa công bố hợp tác với thương hiệu Mobile Suit Gundam để cho ra đời loạt bàn phím Gundam phiên bản giới hạn. Bộ sưu tập gồm bốn mẫu, lấy cảm hứng từ Z Gundam, Hyaku Shiki trong Zeta Gundam cùng Nu Gundam và Sazabi trong Char’s Counterattack.

Theo thông tin từ Realforce Nhật Bản, đợt mở đặt trước sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12. Hiện chưa công bố giá bán chính thức, nhưng dự kiến sẽ tương đương các mẫu Realforce GX1 vốn có giá khoảng 250 USD.

Công nghệ Topre trứ danh

Tất cả các mẫu bàn phím Gundam đều dựa trên dòng Realforce GX1, loại bàn phím tenkeyless có dây, sử dụng switch Topre – công nghệ điện dung nổi tiếng tạo cảm giác gõ mượt và êm. Đây cũng là loại switch đã làm nên tên tuổi của Happy Hacking Keyboard, sản phẩm được cộng đồng gõ máy tính sưu tầm.

Realforce cho biết sẽ có cả phiên bản layout tiếng Anh và layout Nhật, mở ra khả năng bộ sưu tập không chỉ giới hạn ở thị trường Nhật Bản. Với fan Gundam toàn cầu, đây là một tin vui lớn.

Thiết kế và sự mong chờ của fan

Dù mang phong cách mecha rõ rệt, nhiều người đánh giá thiết kế bàn phím Gundam vẫn khá đơn giản, tương tự dòng Asus ROG Strix Scope Gundam Edition trước đây. Tuy nhiên, cộng đồng fan hoàn toàn có thể kết hợp thêm keycap Gundam vốn đang được bày bán rộng rãi, từ Zaku II cho đến Hi-Nu Gundam hay Sazabi, để tăng chất “anime” cho bộ bàn phím.

Với những người đam mê Gundam, bàn phím giới hạn này không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn là món sưu tầm độc đáo, có thể đi kèm với mô hình Gunpla. Sự xuất hiện của bộ bàn phím Gundam Realforce hứa hẹn sẽ khuấy động cả cộng đồng bàn phím cơ lẫn fan anime.