Thứ Sáu, 26/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Công nghệ

Bàn phím Gundam Realforce công nghệ cơ học Topre

Quốc Duẩn 26/09/2025 15:34

Realforce ra mắt 4 mẫu bàn phím Gundam cơ giới hạn, lấy cảm hứng từ những cỗ máy huyền thoại như Z Gundam, Nu Gundam và Sazabi.

Sự kết hợp giữa Gundam và Realforce

Thương hiệu bàn phím Nhật Bản Realforce vừa công bố hợp tác với thương hiệu Mobile Suit Gundam để cho ra đời loạt bàn phím Gundam phiên bản giới hạn. Bộ sưu tập gồm bốn mẫu, lấy cảm hứng từ Z Gundam, Hyaku Shiki trong Zeta Gundam cùng Nu Gundam và Sazabi trong Char’s Counterattack.

Hell yeah, I want a Gundam keyboard with Topre switches | The Verge

Theo thông tin từ Realforce Nhật Bản, đợt mở đặt trước sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12. Hiện chưa công bố giá bán chính thức, nhưng dự kiến sẽ tương đương các mẫu Realforce GX1 vốn có giá khoảng 250 USD.

Công nghệ Topre trứ danh

Tất cả các mẫu bàn phím Gundam đều dựa trên dòng Realforce GX1, loại bàn phím tenkeyless có dây, sử dụng switch Topre – công nghệ điện dung nổi tiếng tạo cảm giác gõ mượt và êm. Đây cũng là loại switch đã làm nên tên tuổi của Happy Hacking Keyboard, sản phẩm được cộng đồng gõ máy tính sưu tầm.

製品 : REALFORCE × ガンダム GX1 Keyboard | REALFORCE | 日本製プレミアムキーボードの最高峰
Hell yeah, I want a Gundam keyboard with Topre switches | The Verge
Hell yeah, I want a Gundam keyboard with Topre switches | The Verge
Hell yeah, I want a Gundam keyboard with Topre switches | The Verge

Realforce cho biết sẽ có cả phiên bản layout tiếng Anh và layout Nhật, mở ra khả năng bộ sưu tập không chỉ giới hạn ở thị trường Nhật Bản. Với fan Gundam toàn cầu, đây là một tin vui lớn.

Thiết kế và sự mong chờ của fan

Dù mang phong cách mecha rõ rệt, nhiều người đánh giá thiết kế bàn phím Gundam vẫn khá đơn giản, tương tự dòng Asus ROG Strix Scope Gundam Edition trước đây. Tuy nhiên, cộng đồng fan hoàn toàn có thể kết hợp thêm keycap Gundam vốn đang được bày bán rộng rãi, từ Zaku II cho đến Hi-Nu Gundam hay Sazabi, để tăng chất “anime” cho bộ bàn phím.

Với những người đam mê Gundam, bàn phím giới hạn này không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn là món sưu tầm độc đáo, có thể đi kèm với mô hình Gunpla. Sự xuất hiện của bộ bàn phím Gundam Realforce hứa hẹn sẽ khuấy động cả cộng đồng bàn phím cơ lẫn fan anime.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Dell Inspiron 14 5440: Laptop cho tân sinh viên gọn nhẹ nâng cấp Core 7 150U

Dell Inspiron 14 5440: Laptop cho tân sinh viên gọn nhẹ nâng cấp Core 7 150U

Assassin’s Creed Shadows tung bản mở rộng Claws of Awaji

Assassin’s Creed Shadows tung bản mở rộng Claws of Awaji

Hollow Knight: Silksong 'vỡ trận' trên Steam, Nintendo eShop và PlayStation Store

Hollow Knight: Silksong 'vỡ trận' trên Steam, Nintendo eShop và PlayStation Store

Đọc tiếp

Dell Inspiron 14 5440: Laptop cho tân sinh viên gọn nhẹ nâng cấp Core 7 150U

Dell Inspiron 14 5440: Laptop cho tân sinh viên gọn nhẹ nâng cấp Core 7 150U

Assassin’s Creed Shadows tung bản mở rộng Claws of Awaji

Assassin’s Creed Shadows tung bản mở rộng Claws of Awaji

Hollow Knight: Silksong 'vỡ trận' trên Steam, Nintendo eShop và PlayStation Store

Hollow Knight: Silksong 'vỡ trận' trên Steam, Nintendo eShop và PlayStation Store

Xem thêm Công nghệ

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Công nghệ
      Bàn phím Gundam Realforce công nghệ cơ học Topre

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO