Bản tin chào buổi sáng ngày 01/07/2020

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ 20 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ 23; Nghệ An tham gia Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc" tại TP. Hà Nội; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương... là những tin chính sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV