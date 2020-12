Bản tin chào buổi sáng ngày 07/12/2020

(Baonghean.vn) - Xuất hiện băng giá ở vùng núi cao Nghệ An; Thời tiết vào đông, ngư dân đánh bắt ruốc biển thu tiền triệu mỗi ngày; Cảnh báo ngộ độc do đốt than sưởi ấm khi trời rét đậm... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV