Thị trường Bảng giá thuê nhà trọ và chung cư mini tháng 9/2025 tại Hà Nội Bảng giá thuê nhà trọ và chung cư mini tháng 9/2025 tại Hà Nội chỉ tăng nhẹ trong mùa cao điểm sinh viên nhập học, trái ngược xu hướng tăng 10-15% ở các năm trước

Bảng so sánh giá nhà trọ tại Hà Nội tháng 3/2025 và tháng 9/2025

Bất chấp làn sóng thuê phòng tăng cao mùa tựu trường, giá nhà trọ Hà Nội bất ngờ chỉ tăng nhẹ. Nguyên nhân đến từ nguồn cung dồi dào và áp lực tài chính của người thuê.

Khu vực Loại hình Giá thuê tháng 9/2025 Giá thuê tháng 3/2025 Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) Phòng trọ 20-25m² 2,8 - 3,4 triệu 2,4 - 3 triệu Mễ Trì Phòng trọ 18-25m² 2,4 - 2,6 triệu 2,2 - 2,3 triệu Phú Đô - Tân Mỹ - Nhân Mỹ Phòng trọ 20-30m² 2,3 - 3 triệu 2 - 2,7 triệu Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) Chung cư mini 25-40m² 4,5 - 5,5 triệu 3,8 - 4,7 triệu Mễ Trì Chung cư mini 25-40m² 4,7 - 6 triệu 4 - 5,4 triệu Cầu Giấy - Dịch Vọng Hậu Phòng trọ 20m² 2,8 - 3 triệu 2,5 - 2,7 triệu Nghĩa Đô - Quan Hoa Phòng trọ 25-30m² 3,5 - 4 triệu 3 - 3,4 triệu Yên Hòa Phòng trọ 25-30m² 3,3 - 4 triệu 3 - 3,5 triệu Cầu Giấy - Yên Hòa Chung cư mini 25-40m² 4,7 - 6,5 triệu 4,2 - 6 triệu Hà Đông (Văn Quán - Mộ Lao) Chung cư mini 25-40m² 3,6 - 5,2 triệu 3,2 - 4,6 triệu

Theo khảo sát mới nhất, giá thuê tại các "điểm nóng" như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, hay Hai Bà Trưng hầu như không biến động so với đầu hè. Cụ thể, một phòng trọ khép kín 20m² tại Cầu Giấy vẫn giữ mức 2,8 - 3 triệu đồng. Phòng rộng hơn 30m² ở khu vực Nghĩa Đô cũng chào giá ổn định từ 3,5 - 4 triệu đồng.

Phân khúc chung cư mini cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Mức giá thuê tại các khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy hay Hà Đông không có sự điều chỉnh nào so với vài tháng trước, dao động trong khoảng từ 3,6 đến 6,5 triệu đồng tùy vị trí và diện tích.

Nguyên nhân khiến giá thuê nhà trọ tại Hà Nội chưa tăng cao

Mặc dù đang bước vào giai đoạn cao điểm, khi hàng chục nghìn tân sinh viên đổ về Hà Nội để tìm chỗ ở, nhưng giá thuê nhà trọ năm nay không bùng nổ như các năm trước. Có một số nguyên nhân quan trọng lý giải diễn biến này:

Trong vài năm gần đây, nhiều chủ nhà đã đầu tư xây mới dãy trọ khép kín, chung cư mini với đầy đủ tiện ích như thang máy, điều hòa, bếp khép kín. Nhờ đó, thị trường có thêm hàng loạt sản phẩm cho thuê, phân bổ đều ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông. Khi cung tăng nhanh, áp lực tăng giá vào mùa cao điểm được giảm bớt.

Sinh viên và lao động trẻ là nhóm khách thuê chính, mức thu nhập thường ở mức vừa phải. Nếu giá tăng đột biến, họ sẵn sàng chọn các phòng xa trung tâm hoặc ghép nhiều người để tiết kiệm chi phí. Chính sự “kháng cự” này khiến chủ trọ cân nhắc kỹ trước khi nâng giá mạnh.

Chi phí đất đai, vật liệu xây dựng và bảo trì nhà trọ đều tăng, tạo áp lực lên chủ nhà. Tuy nhiên, thay vì tăng giá đột biến vào mùa cao điểm, nhiều chủ trọ đã âm thầm điều chỉnh theo từng giai đoạn từ đầu năm 2025 đến nay. Nhờ vậy, giá thuê hiện tại đã cao hơn 10-15% so với tháng 3/2025, nhưng không tạo cảm giác “sốc giá” khi sinh viên nhập học.

Ở những khu vực đông sinh viên như Mỹ Đình, Xuân Thủy, Cầu Giấy, việc có quá nhiều nhà trọ và chung cư mini khiến cạnh tranh gay gắt. Chủ nhà nào đẩy giá quá cao dễ bị mất khách, bởi người thuê có nhiều lựa chọn thay thế. Điều này góp phần giữ mặt bằng giá ở mức ổn định.

Một bộ phận sinh viên và lao động trẻ có xu hướng thuê ngắn hạn qua nền tảng trực tuyến hoặc chọn phòng xa trung tâm nhưng đi lại bằng xe buýt, tàu điện. Xu hướng này làm phân tán nhu cầu, giảm sức ép lên những khu vực vốn từng “nóng” nhất.