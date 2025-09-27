Kinh tế Bão Bualoi tiến vào Biển Đông, mưa dữ dội trên diện rộng Thời tiết hôm nay 27/9, bão số 10 Bualoi vào Biển Đông gây mưa to, gió mạnh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực.

Bão Bualoi áp sát, Biển Đông dậy sóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay bão số 10 Bualoi đã đi vào Biển Đông. Tâm bão nằm ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc - 116,6 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 11-12, giật cấp 15. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-13, giật 16, sóng cao 6-10m, biển động dữ dội. Ngoài khơi từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và vùng Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 8-13, giật 16, sóng cao 3-7m, biển động rất mạnh.

Nguy cơ ngập lụt ở ven biển Bắc Trung Bộ

Tại vùng ven biển Bắc Trung Bộ, nước dâng có thể đạt 1-1,5m, nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đê kè và ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản. Người dân cần chủ động phương án ứng phó.

Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Sáng 27/9, mưa vừa đến mưa to xuất hiện ở Đông Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn dự báo giảm dần từ chiều nay. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm/3h vẫn còn.

Khu vực từ Tây Bắc Bộ đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo mưa lớn tập trung cục bộ, dễ gây lũ quét và sạt lở ở vùng núi.

Thời tiết hôm nay tại các khu vực

Hà Nội

Nhiệt độ: 23-29°C

Nhiều mây, sáng có mưa vừa đến to, chiều mưa giảm.

Gió đông cấp 2-3, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ: 21-28°C, có nơi dưới 20°C.

Mưa rào và dông rải rác, Nam Phú Thọ có mưa rất to.

Gió nhẹ, cảnh báo lốc và sét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ: 22-29°C.

Mưa vừa, mưa to kèm dông, sau giảm dần.

Gió đông cấp 2-3.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ: 22-29°C.

Mưa rào, có nơi mưa rất to.

Gió nhẹ, nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ: 24-32°C.

Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ: 19-28°C.

Mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn.

Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ: 24-31°C.

Mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ: 23-31 độ C

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.