Báo chí đồng hành, chia sẻ với những mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Nghệ An (*)

(Baonghean.vn) - Tại Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022 vào chiều 20/6, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng.

Hôm nay, tỉnh Nghệ An hết sức phấn khởi, vui mừng tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 Năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022.

Đây cũng là dịp để tỉnh Nghệ An tôn vinh và cảm ơn các cơ quan báo chí, những nhà báo, phóng viên, những người công tác trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng với tỉnh trong các công việc, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác thông tin tuyên truyền nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, những người làm báo trên địa bàn tỉnh lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cùng với các địa phương trong cả nước, trong thời gian qua và trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, với sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp, Nghệ An vẫn duy trì được kết quả phát triển kinh tế - xã hội khá tích cực.

Về kinh tế, Nghệ An duy trì được tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Quý I/2023, tốc độ tăng trưởng đạt 7,6%; thu ngân sách 6 tháng ước đạt trên 8.500 tỷ đồng; tổng vốn thu hút đầu tư đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, riêng vốn FDI đạt 428 triệu USD.

Văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt là cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn. Đến nay, tỉnh đã vận động được khoảng 560 tỷ đồng, tương ứng khoảng 11.000 căn nhà.

Bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An, để đạt kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng và có ý nghĩa của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng như đội ngũ báo chí trong cả nước, đội ngũ làm báo tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã có đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích. Thông qua việc tuyên truyền đã tạo được sự ổn định về chính trị trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ, trong chính quyền, trong nhân dân và tạo được lòng tin của người dân.

Báo chí Nghệ An đã tập trung tuyên truyền tốt các nhiệm vụ, những chủ trương về phát triển kinh tế, những sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất, người và quê hương Nghệ An để giúp người dân cả nước có thêm sự hiểu biết sâu sát về Nghệ An.

Báo chí Nghệ An cũng đã lập luận, phản bác những thông tin sai trái, định hướng thông tin tích cực. Cùng với phản bác, tính phản biện của các cơ quan báo chí cũng làm tốt, đã chỉ ra được nhiều vấn đề tồn tại, để từ đó các cấp ủy, chính quyền nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tích cực xông pha, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đến những nơi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, giúp cho công tác tuyên truyền tốt hơn, nhanh hơn.

Các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, người làm việc trong cơ quan báo chí đã có nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ, tạo được không khí sôi nổi, sự gắn kết, đoàn kết với nhau. Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo là những người đi đầu, đóng góp rất lớn vào kết quả an sinh xã hội của tỉnh.

Cùng với lễ gặp mặt, tỉnh cũng tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022. Với tổng số 29 tác phẩm đạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba, 13 giải Khuyến khích. Số lượng đạt giải chưa nhiều, chưa phản ánh hết được các tác phẩm báo chí có chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã cân nhắc, lựa chọn để trao giải, vì đây là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những giá trị mới, những đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Vào cuối tháng 5/2023, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phát triển tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2023. Thông qua hội nghị tổng kết đã nhìn nhận những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị cũng đã thống nhất sẽ ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh quan điểm, Nghệ An phải xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phần kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, "Nghệ An phải bước thật mạnh, phải tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”. Đây là cảm hứng to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An để thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Chúng tôi mong muốn rằng, để đạt được mục tiêu đó thì các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, những người công tác trong cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó với tỉnh với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, ý thức xây dựng tốt nhất để Nghệ An thực sự phát triển, đúng như mong muốn Trung ương đặt ra với tỉnh là phải "Xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh" và đúng với mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quê hương Nghệ An phải trở thành tỉnh khá nhất của khu vực miền Bắc. Chúng tôi đặt mục tiêu là trở thành tỉnh khá của cả nước trong thời gian tới.

Để các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên thực hiện được nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó, chia sẻ, cùng chung sức gánh vác trách nhiệm vì mục tiêu phát triển của tỉnh. Vì tỉnh Nghệ An phát triển thì có đóng góp của đội ngũ những người làm báo, và tỉnh phát triển thì chắc chắn các cơ quan báo chí, đội ngũ làm báo trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn được tiếp tục đón nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí, những người làm báo trong thời gian tới. Chúc đội ngũ những người làm báo, các nhà báo, phóng viên thực hiện công tác trong các cơ quan báo chí, các quý vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và giành nhiều thắng lợi trong công việc, cuộc sống.

