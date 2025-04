Thời sự Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chính thức hoạt động từ ngày 1/5/2025 Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sau khi hợp nhất gồm Ban Biên tập và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, giảm 4 phòng, đạt tỷ lệ 25%.

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bàn và thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Văn Diễn- Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư các huyện, thành, thị; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An .

Tại phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Dự thảo Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An được xây dựng nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Kết luận 126-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 và các kế hoạch, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo dự thảo Đề án, tên gọi sau hợp nhất là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An; cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, Chính quyền với Nhân dân.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí, truyền thông theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng truyền thông khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sau khi hợp nhất gồm Ban Biên tập và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, giảm 4 phòng, đạt tỷ lệ 25%.

Sau khi hợp nhất, tổng số người lao động của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là 257 người (trong đó 169 viên chức, 88 lao động hợp đồng) sẽ được bố trí, sắp xếp phù hợp sau khi có quyết định hợp nhất và quy định về chức năng, nhiệm vụ.

Trước mắt sáp nhập toàn bộ số lượng hợp đồng hiện có của 2 cơ quan, sau đó căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và khả năng cân đối, chi trả kinh phí để xác định số lượng lao động hợp đồng phù hợp.

Thực hiện hợp nhất nguyên trạng về tài sản, tài chính, ngân sách và các nội dung liên quan (nếu có) của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đảm bảo theo quy định.

Tài chính của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An do ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.

Đảng bộ Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025.



Tại phiên họp, các đại biểu đồng tình đánh giá cao truyền thống, những kết quả mà Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đạt được trong thời gian qua; cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo Đề án và cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến tên gọi các phòng, trụ sở...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Báo Nghệ An đã trao đổi, làm rõ các nội dung được quan tâm.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thực hiện cuộc cách mạng của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", dự thảo Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao bề dày truyền thống, đóng góp của 2 cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua đối với sự phát triển của tỉnh. Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã thực hiện rất tốt là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền, là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An.

Hai cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và của tỉnh; phản ánh kịp thời thông tin dư luận đầy đủ, sâu rộng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và các nội dung đề án để triển khai đáp ứng yêu cầu. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025.

Trong thời gian thực hiện hợp nhất, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 2 cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, không để gián đoạn công việc. Việc hợp nhất phải đảm bảo tinh thần không hợp nhất cơ học, mà mục tiêu là đảm bảo bộ máy tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải trên cơ sở yêu cầu vì công việc, nhất là lãnh đạo cấp phòng, đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch. Về nhân sự lãnh đạo Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. UBND tỉnh xác định mức độ tự chủ phù hợp để Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An hoạt động hiệu quả.