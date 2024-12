Xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Nhiều dấu ấn năm 2024

Xác định Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực để triển khai có hiệu quả các chính sách này, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và an sinh bền vững cho người dân trên địa bàn.