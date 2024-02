Báo Nghệ An, Bưu điện tỉnh tặng quà người nghèo tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngày 3/2, Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức tặng quà đến người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024 tại xã Thanh Khai và Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Tại xã Thanh Khai, đoàn đã trao tặng 23 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà đến người nghèo xã Thanh Khai. Ảnh: P.V

Tại xã Thanh Tùng, đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà đến người nghèo xã Thanh Tùng. Ảnh: P.V

Toàn bộ số tiền trên do cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An và Bưu điện tỉnh Nghệ An đóng góp, hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Năm 2023, với Bưu điện tỉnh Nghệ An là năm nhiều thách thức, khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh của ngành ngày càng khốc liệt; tình hình khó khăn chung của nền kinh tế tác động xấu đến thị trường bưu chính chuyển phát trong nước và quốc tế. Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên - người lao động, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2023, một số dịch vụ, nhóm dịch vụ vượt kế hoạch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao gồm: Dịch vụ chuyển phát hành chính công, nhóm dịch vụ Tài chính bưu chính, dịch vụ Hàng tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh Nghệ An cũng làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm 2023, Bưu điện tỉnh đã phối hợp địa phương xây mới 01 nhà trị giá 50 triệu đồng cho 01 hộ nghèo tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn; Phối hợp BHXH tặng sổ BHXH, BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ; tổ chức hiến máu tình nguyện với 103 người tham gia...