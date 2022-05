Báo Nghệ An cần kiên định phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, nền tảng số

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là xu thế tất yếu diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có báo chí. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh Báo Nghệ An cần phải kiên định việc phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, trên nền tảng số để phù hợp với xu thế thời đại, báo chí giai đoạn mới.

Chiều 28/5, tại Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Báo Nghệ An trong thời gian vừa qua; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho Báo trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới tham dự. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Báo Nghệ An là cơ quan của Đảng bộ - Tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong thời gian vừa qua, Báo Nghệ An đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện khá tốt sứ mệnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến với hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, góp phần tạo được sự đồng thuận, niềm tin xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; xứng đáng với truyền thống của một tờ báo Đảng có lịch sử hơn 60 năm trên quê hương Bác Hồ. “Điều này các đồng chí đã khẳng định được trong suốt quá trình phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo Nghệ An có nhiều ấn phẩm, khá phong phú, đa dạng như: Nghệ An nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Miền núi - Dân tộc và Báo Nghệ An điện tử; từng bước khẳng định được niềm tin trong lòng độc giả.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ cảm nhận, Báo Nghệ An đã nắm bắt rất nhanh và sớm xây dựng, vận hành tốt Báo Nghệ An điện tử trên nền tảng số và mạng xã hội, như hệ thống fanpage, kênh YouTube, ứng dụng báo Nghệ An trên Android và iOS... Lễ ra mắt giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử khẳng định tính tiên phong trong chuyển số, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phù hợp với xu thế báo chí mới.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đánh giá, giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại, kế thừa được truyền thống của Báo; đồng thời bổ sung các giá trị mới phù hợp với xu thế của báo chí mới là đa phương tiện, báo chí di động, truyền thông xã hội được thể hiện trong giao diện mới;…

Các dạng thức hiển thị rất hấp dẫn, giúp độc giả thấy tiện ích như báo nói, file báo in, tập tin âm thanh; Truyền hình Báo Nghệ An, YouTube. Trên báo có 14 thư mục hấp dẫn; giúp độc giả dễ tìm, dễ đọc.

Hạ tầng công nghệ, kỹ thuật được ứng dụng rất tiến bộ và đồng bộ, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập hợp từ khóa, xu hướng đọc, đặc biệt tích hợp hệ thống xuất bản báo in trên báo điện tử...

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử là bước tiến rất quan trọng, tín hiệu vui khi Báo Nghệ An đang chuẩn bị, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện và chuyển đổi số báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Báo Nghệ An trong thời gian vừa qua, nhất là trong thời gian gần đây.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có báo chí. Các cơ quan báo chí đang tập trung chuyển đổi số và thay đổi mô hình, cách tiếp cận để vươn lên vừa hoạt động tốt, vừa kinh doanh tốt. Nếu tờ báo nào không kịp thời, không tiên phong thì sẽ tụt hậu.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, nhất quyết Báo Nghệ An không thể đứng ngoài, vì là tiếng nói của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An - tỉnh có diện tích rộng lớn nhất cả nước, dân số đứng thứ 4 cả nước.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Nghệ An phải kiên định việc phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, trên nền tảng số để phù hợp với xu thế thời đại, báo chí giai đoạn mới. Từ Ban Biên tập đến các phóng viên, biên tập viên, nhân viên phải quán triệt tinh thần này, để Báo Nghệ An đủ sức dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh hướng vào mục tiêu phát triển; đồng thời Báo Nghệ An phải là nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để bác bỏ, chống lại những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; để giúp người dân, bạn đọc trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận thức đầy đủ nền tảng tư tưởng phục vụ cho quá trình phát triển. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Nghệ An phải quan tâm hàng đầu.

Cùng với đó, Báo Nghệ An phải cập nhật thường xuyên xu hướng phát triển của báo chí trong nước và trên thế giới để hiện đại hóa quy trình xuất bản, kể cả báo in, báo điện tử và các ấn phẩm khác để đảm bảo tiện ích, giá thành thấp, hiệu quả cao; đồng thời chuyên nghiệp hóa quy trình tác nghiệp của phóng viên. Trước mắt, Báo Nghệ An cần xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng và chuyển đổi số báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030 có chất lượng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; từ đó, tạo nền tảng để tiếp tục đổi mới, phát triển Báo Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Báo Nghệ An tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; tuyên truyền, quảng bá truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, đất và người xứ Nghệ; những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ hội đầu tư, tiếp cận đầu tư của tỉnh Nghệ An đến với cả nước và thế giới...; đồng thời giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Báo Nghệ An tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên trong cơ quan Báo Nghệ An; tăng cường rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, “Bút sắc, tâm sáng, lòng trong” để xây dựng đội ngũ làm báo “vừa hồng vừa chuyên”.

“Nếu làm tốt những việc này, các đồng chí đóng góp rất tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Nghệ An; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Báo Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới; thực hiện tốt nhất vai trò là “người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”.