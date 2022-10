Báo Nghệ An thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sáng 9/10, đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên và Nghi Lộc.

Tại huyện Yên Thành, đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến thăm hỏi gia đình chị Trần Thị Lan (SN 1977) tại xã Tăng Thành, có chồng bị đuối nước trong đợt mưa lũ vừa qua. Gia đình chị có 4 người con, trong đó cháu Phan Thị Hiền (SN 2003) đỗ đại học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường.

Đoàn cũng đến thăm hỏi gia đình cô Thái Thị Thu Hiền, giáo viên Trường Trung học cơ sở Bắc Thành, có chồng mất vì bệnh hiểm nghèo và hiện đang nuôi 3 con ăn học, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Thăm các gia đình, đoàn công tác chia sẻ với những mất mát, khó khăn đồng thời trao hỗ trợ động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục chăm lo, nuôi dưỡng con cái trưởng thành.

Tiếp đó, đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến huyện Hưng Nguyên thăm hỏi cháu Trần Đình Quý (SN 2003), ở xã Hưng Lợi, đang là sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Vinh. Cháu mồ côi bố mẹ, bản thân thường xuyên đau ốm phải đi Hà Nội điều trị bệnh. Đoàn cũng thăm hỏi gia đình bà Trần Thị Vinh (SN 1948), ở xã Châu Nhân hiện đang chăm mẹ già ốm đau bệnh tật và nuôi con bị nhiễm chất độc hóa học.

Đoàn đến thăm hỏi 3 cháu mồ côi là con anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan ở xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc bị lũ cuốn trôi vào ngày 30/9 vừa qua.

Tại các gia đình, đoàn công tác Báo Nghệ An gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng để giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Nguồn kinh phí hỗ trợ này do một doanh nhân người Nghệ (quê huyện Hưng Nguyên) đang công tác và làm việc tại Bình Dương thông qua Báo Nghệ An để trao tặng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.