Báo Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hoàn thành nhiệm vụ tự chủ

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Năm 2020 tiếp tục đánh dấu sự điều hành, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với từng điều kiện, sự kiện cụ thể của Ban Biên tập và sự nỗ lực của từng cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên tòa soạn, Báo Nghệ An đã thực hiện tốt kế hoạch xuất bản trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử, kể cả trong thời gian thực hiện giãn cách và cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19



Cụ thể, trong năm 2020, Báo Nghệ An đã tập trung tuyên truyền phục vụ nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày Giải phóng miền Nam; 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9…

Cùng với đó, báo đã tuyên truyền nhiều sự kiện của quê hương như kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh; 990 năm ngày danh xưng Nghệ An; đại hội thi đua yêu nước; đại hội Đảng 3 cấp, từ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống và tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn của Báo Nghệ An năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Trong năm 2020, Báo Nghệ An thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả lịch xuất bản và tiếp tục có sự tăng trưởng về lượng phát hành và tương tác trên điện tử.

Mặc dù giảm đầu mối các đơn vị đặt báo theo Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập khối, xóm, bản và đơn vị sự nghiệp, nhưng tỷ lệ yêu cầu đầu mối đặt báo tăng 2% so với năm 2019, chiếm 94% tổng đầu mối. Tổng số lượng báo phát hành lẻ cũng tăng thêm so với năm 2019 gần 10.000 tờ.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Cũng trong năm, Báo Nghệ An thực hiện chủ trương nâng chất lượng, hiệu ứng, tăng giá sử dụng trị tài nguyên số trên báo điện tử. Lượng truy cập tiếp tục tăng cao so với năm 2019.

Trong hoạt động chuyên môn của từng bộ phận trong dây chuyền xuất bản theo hướng chuyên môn hóa. Đặc biệt đã hình thành từng nhóm tác nghiệp chuyên sâu về điều tra, theo chuyên đề, tác nghiệp sự kiện; góp phần nâng cao uy tín và nhân diện thượng hiệu Báo Nghệ An.

Trong năm, Báo Nghệ An có tổng số 64 tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương và địa phương, tăng 33 tác phẩm so với năm 2019.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Mặc dù một năm khó khăn, nhưng Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều dấu ấn hoạt động xã hội như quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ xã nghèo Xiêng My (Tương Dương) và xây cầu vượt lũ vùng cao…

Đây cũng năm đầu tiên Báo Nghệ An thực hiện tự chủ 100% chi trả lương, nhưng Báo Nghệ An vẫn đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cho cán bộ, người lao động.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng thưởng cho 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Nâng cao chất lượng trên các ấn phẩm

Về nhiệm vụ năm 2021, Báo Nghệ An tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh; trọng tâm là Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống…

Tiếp tục cập nhật và đổi mới mạnh mẽ để tạo tăng trưởng về điện tử, youtube, các nền tảng kỹ thuật số. Mục tiêu điện tử từ 200.000 - 250.000 lượt truy cập/ngày. Duy trì phát hành theo đầu mối và tăng phát hành lẻ báo in…

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ 100%, vì vậy năm 2021, Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, tổ chức nhiều hoạt động nhận diện thương hiệu toàn diện hơn và tầm cao hơn; nâng cao chất lượng xuất bản.

Muốn vậy, báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đào tạo, tự đào tạo theo hướng chuyên sâu về các kỹ năng nhận diện thương hiệu, kỹ năng tiếp cận cơ sở và các đầu mối trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tòa soạn; kỹ năng dân vận cho toàn thể đội ngũ, từ cán bộ đến biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng thưởng các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Đức Anh

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với báo Đảng đòi hỏi cao về tính chính xác, cho nên năm 2021, tòa soạn tiếp tục triển khai các biện pháp, nâng cao trách nhiệm từng bộ phận trong quy trình xuất bản để xử lý triệt để các sai sót, nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật trên các ấn phẩm báo.

Tòa soạn tiếp tục trăn trở đề ra các giải pháp đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ tự chủ và giải quyết vấn đề kinh tế báo chí trong tình hình mới…