Báo Nghệ An và BIDV Nghệ An trao quà Tết người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi chăm lo Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão của Bí thư Tỉnh ủy, chiều 12/1, Báo Nghệ An phối hợp Ngân hàng BIDV Nghệ An tổ chức thăm, trao quà Tết tặng người nghèo, gia đình chính sách và hộ già neo đơn xã Châu Nhân (Hưng Nguyên).

Đã trở thành truyền thống, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Báo Nghệ An, Ngân hàng BIDV lại tổ chức chương trình trao tặng quà Tết vì người nghèo. Dịp này, hai đơn vị phối hợp trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và ấn phẩm báo Nghệ An Xuân Quý Mão cho 60 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ già neo đơn ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên).

Là ngân hàng thương mại Nhà nước bề dày lịch sử lâu đời nhất trong hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An, trong hơn 65 năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, BIDV Nghệ An cũng dành nhiều nguồn lực tâm sức thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng; góp phần hỗ trợ những người dân vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tết người nghèo Xuân Quý Mão, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An đã đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao số tiền 1,5 tỷ đồng đóng góp Quỹ ủng hộ Tết người nghèo tỉnh.

Dịp này, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Gạch gói Xuân Hòa trao tặng bà con xã Châu Nhân 40 suất quà, mỗi suất là 500 nghìn đồng.

Những món quà thiết thực động viên, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa và gia đình có công với cách mạng đón Tết đủ đầy, ấm cúng hơn./.