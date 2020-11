Bão Vamco hướng vào Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4h, tâm bão trên khu vực Nam quần đảo Hoàng Sa, cách cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 390 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão.

Trong sáng nay, bão theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Đến 16h ngày 14/11, tâm bão cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 190 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất 150 km/h, cấp 13, giật cấp 15.

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Đêm nay, bão tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Đến 4h ngày 15/11, tâm bão trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất 100 km/h, cấp 10, giật cấp 13.

Sáng mai, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định hiện cường độ bão Vamco tương đương bão Molave - cơn bão gây ra gió mạnh nhất trong 20 năm cho vùng ven biển và đất liền miền Trung. "Khi áp sát bờ, bão Vamco sẽ suy yếu rõ rệt hơn so với Molave, khả năng gây gió mạnh của bão Vamco cũng thấp hơn vì chịu tác động nhiều hơn của không khí lạnh", ông Lâm nói.

Đài hải quân Mỹ cho biết, chiều nay bão vẫn mạnh 185 km/h, đến đêm khi áp sát Huế - Đà Nẵng giảm còn 148 km/h. Đài Khí tượng Nhật Bản cho biết sớm nay sức gió mạnh nhất của bão đạt 157 km/h, giật 222 km/h; bão sẽ giảm dần sức mạnh khi vào gần bờ, đến sớm mai còn 111 km/h, giật 157 km/h.

Các đài quốc tế đều dự báo bão khi đến gần đất liền sẽ không đi thẳng mà lướt dọc các tỉnh từ Quảng Nam ra Hà Tĩnh; ngày 15/11 tâm bão đổ bộ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thay vì Hà Tĩnh, Quảng Nam như dự báo hôm qua.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay (14/11) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 5-7 m, vùng gần tâm bão 9-11 m.

Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1m.

Sáng nay, đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Từ ngày 14-16/11, Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to với lượng từ 150-250 mm mỗi đợt, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150 mm mỗi đợt.

Trước đó, bão Etau đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa hôm 10/11 mang theo mưa gió cấp 7 làm chết 2 người. Trong tháng 10, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. 3 đợt lũ cùng 13 vụ lở núi trong tháng qua làm 159 người chết, 71 người khác mất tích.