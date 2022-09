Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở các dãy nhà trọ tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Nằm trong kế hoạch mở rộng và phủ sóng thương hiệu MB Ageas đến gần hơn với khách hàng, trong năm 2022, MB Ageas tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động Văn phòng MB Ageas Life Nghệ An, đây là văn phòng đại lý thứ 10 trên toàn quốc.

(Baonghean.vn) - Phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 năm 2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ Tài chính vừa tổ chức, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, nên nâng định mức xe ô tô phục vụ chung của khối văn phòng cấp tỉnh và bổ sung xe chuyên dùng cho một số cơ quan, đơn vị...

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã, trong đó có khoảng 57% hợp tác xã sản xuất kinh doanh khá tốt; 35 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 47 hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

(Baonghean.vn) - Sau 7 tháng thi công, công trình Trường Tiểu học Tri Lễ 2 đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng, nhằm giúp các em học sinh vùng biên Nghệ An có điều kiện học tập trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

(Baonghean.vn) - Với quyết tâm đồng hành, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sáng 23/9, tại TP. Vinh, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp làm dịch vụ xuất, nhập khẩu trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai cần tuyển nhân sự với các vị trí như sau:

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và tuyên dương 186 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2021 - 2022.

(Baonghean.vn) - Hiện nay, với sự khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của hàng loạt lò đào tạo như Hà Nội FC, Viettel, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF), Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện NutiFood… chất lượng cầu thủ trẻ đã nâng lên một bước mới, đứng đầu khu vực và tiệm cận với trình độ châu lục. Chất lượng V-League cũng từng bước được khẳng định. Nhưng vẫn còn 2 vấn đề chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, đó là từng bước nâng tầm bóng đá Việt là đưa cầu thủ giỏi ra nước ngoài thi đấu và nâng cấp chất lượng đội ngũ huấn luyện viên nội.

Dưới đây là những lý do ôtô chạy bằng xăng trong thành phố lại tốn nhiên liệu hơn so với khi xe chạy trên cao tốc.

(Baonghean.vn) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động đợt II năm 2022.

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) được đánh giá là cánh chim đầu đàn trong các doanh nghiệp sản xuất cung ứng VLXD, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất bê tông tươi thương phẩm. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, bê tông (Thúy - Danh) ngày càng khẳng định được thương hiệu, cung ứng ra thị trường các sản phẩm uy tín, chất lượng nhất, mang lại sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/9, tại huyện Tương Dương, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với UBND huyện Tương Dương tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng “Ngày tránh thai thế giới” năm 2022.

Từ chiều tối 22/9 đến ngày 24/9, dự báo Thanh Hóa tới Quảng Trị mưa to đến rất to và dông; đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to.