Bắt đối tượng vận chuyển 5kg ma tuý dạng đá

Vào lúc 17h ngày 28/6, tại bản Cao Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Công an huyện Anh Sơn và Phòng PC 04 (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì đã triển khai lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án 623M bắt quả tang đối tượng Hà Văn Mười, SN 1986, trú tại bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hà Văn Mười và tang vật. Ảnh: Anh Bách

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 5 túi nilon màu vàng dán kín, có trọng lượng 5 kg (đối tượng khai nhận là ma túy dạng đá) và một số tang vật có liên quan khác.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng vận chuyển số lượng ma tuý trên từ biên giới về khu vực nội địa để lấy tiền công.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp mở rộng điều tra vụ án và xác minh làm rõ.