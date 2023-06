Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 9.000 viên ma túy tổng hợp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lương Anh Tú trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ huyện biên giới về các huyện miền xuôi để tiêu thụ vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Hải quan tỉnh bắt giữ.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng Lương Anh Tú (SN 1995), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp cầm đầu, móc nối với một số đối tượng người Mông ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để mua ma túy với số lượng lớn, sau đó vận chuyển về các huyện miền xuôi để tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây trên.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào 14h30 ngày 14/6, tại khu vực xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Cục Hải quan tỉnh bắt quả tang đối tượng Lương Anh Tú về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng Tú đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án.