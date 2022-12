Bắt giữ 2 đối tượng phá két sắt trộm tài sản tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tuần gây án, các đối tượng đột nhập vào Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, dùng xà beng cạy phá két sắt và lấy toàn bộ số tiền bên trong, trị giá khoảng 200 triệu đồng, đã bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 6/12/2022, Công an huyện Đô Lương nhận được tin trình báo của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu di tích, đục phá két sắt và lấy toàn bộ tài sản bên trong, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn trích xuất dữ liệu camera an ninh và xác định khoảng 1h30, ngày 06/12/2022, có 2 đối tượng mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang trùm kín mặt đột nhập vào khu di tích, cạy phá két sắt để trộm tiền công đức. Quá trình đột nhập, các đối tượng cắt dây điện nối với camera giám sát két sắt, bẻ gãy 1 camera giám sát phía trên két sắt kèm theo ổ cứng chứa dữ liệu.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, Công an huyện Đô Lương đã huy động lực lượng xuống ngay hiện trường xảy ra vụ trộm, chỉ đạo tiến hành rà soát đối tượng; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, phối hợp Công an các huyện lân cận để trao đổi, thu thập thông tin về đối tượng phạm tội.

Xác định tính chất trộm cắp chuyên nghiệp của các đối tượng, lại gây án tại khu vực tâm linh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện đã tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn về trộm cắp trên địa bàn và các vùng phụ cận; rà soát các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn sau thời điểm xảy ra vụ trộm; phối hợp với Công an các huyện lân cận như: Nam Đàn, Diễn Châu, Anh Sơn... để xác minh, trao đổi thông tin.

Quá trình xác minh, xác định nổi lên 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là: Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại khối 2, phường Trường Thi, TP. Vinh), là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Quang Thành (SN 1987, trú tại xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn), là đối tượng có 3 tiền án (trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Công an huyện Đô Lương đã tiến hành xác minh, cử 2 tổ trinh sát giám sát di biến động của 2 đối tượng. Xác định, sau thời điểm xảy ra vụ trộm, các đối tượng đều có biến động về tài sản (mua xe máy mới). Căn cứ kết quả xác minh, tài liệu trinh sát thu thập được, vào hồi 17 giờ ngày 23/12/2022, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo 2 tổ công tác đồng thời tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Anh Tuấn và Nguyễn Quang Thành, khám xét chỗ ở của 2 đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã thu giữ các công cụ phạm tội, 42 triệu đồng và một số vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Nguyễn Quang Thành và Lê Anh Tuấn khai nhận, số tiền mà 2 đối tượng đã trộm được tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn ngày 06/12/2022 là 107 triệu đồng. Qua đấu tranh, mở rộng, 2 đối tượng còn khai nhận thực hiện 2 vụ trộm khác tại huyện Đô Lương và 3 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Ninh Bình.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.