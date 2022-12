Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm vàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 12/12, Công an huyện Thanh Chương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn An trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8/12, Công an huyện Thanh Chương tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1977) trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một số trang sức bằng vàng có tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Với việc sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cùng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau khi báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đến khoảng 17 giờ ngày 10/12, Công an huyện Thanh Chương bắt giữ đối tượng Trần Văn An (SN 1957) trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng An đã khai nhận hành vi phạm tội.

Số tiền có được từ việc bán vàng, đối tượng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đã tạm giữ hình sự đối tượng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.