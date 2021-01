Bắt hai mẹ con buôn pháo nổ số lượng lớn

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Việt Hùng Sáng 16/1/2021, Thượng tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, Công an huyện vừa bắt giữ vụ buôn bán pháo nổ với số lượng lớn và hiện đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để điều tra, mở rộng vụ án, có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 15/1/2021, đối tượng Nguyễn Thị Loan cùng con trai là Trần Huy Hoàng (SN 1996, ở xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) từ xã Sơn Hải đến nhà đối tượng Đặng Vinh để mua pháo. Khi quay trở về, đến xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu thị bị Tổ trinh sát Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang về hành vi vận chuyển pháo nổ, thu giữ 28 bánh pháo loại 36 quả và 30 ống pháo dài với tổng khối lượng 44 kg.

Tiếp đó, 5 giờ 30 sáng cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Vinh ở xã Diễn Vạn (Diễn Châu), thu giữ 30 bánh pháo loại 36 quả có tổng khối lượng 39 kg. Tổng tang vật thu giữ liên quan đến đối tượng Đặng Vinh là 83 kg pháo nổ các loại. Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vi phạm. Ảnh: Việt Hùng Tiếp đó, 5 giờ 30 sáng cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Vinh ở xã Diễn Vạn (Diễn Châu), thu giữ 30 bánh pháo loại 36 quả có tổng khối lượng 39 kg. Tổng tang vật thu giữ liên quan đến đối tượng Đặng Vinh là 83 kg pháo nổ các loại. Cũng trong ngày 15/1/2021, Công an huyện Quỳnh Lưu xác lập chuyên án “121P” để tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán pháo tại thị trấn Cầu Giát và các xã lân cận. Theo đó, vào lúc 9 giờ 30 ngày 15/1/2021, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành phá án, bắt đối tượng Hoàng Thị Vân, sinh năm 1967, trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, thu giữ 10 bánh pháo loại 49 quả và 10 gói pháo bi, khối lượng 23,7 kg.



Qua khai thác nóng, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Nguyễn Xuân Đình, sinh năm 1979, trú tại xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, thu giữ thêm 59 bánh pháo hoa 49 quả và 36 quả, 28 gói pháo bi có tổng khối lượng 91,8 kg. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ của chuyên án là 115,5 kg. Như vậy, chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phá thành công 2 chuyên án về buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng khối lượng 198,8 kg pháo các loại.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.