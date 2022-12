Bắt người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc có người mẹ giúp sức

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dù đã có 1 tiền án về đánh bạc nhưng Trần Thị Hiền vẫn "ngựa quen đường cũ" khi cầm đầu một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tại huyện Đô Lương. Giúp sức cho Hiền không ai khác là mẹ đẻ của mình.

Đầu tháng 12/2022, qua công tác nắm tình hình và thông tin quần chúng Nhân dân cung cấp, Công an huyện Đô Lương phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Điều đáng nói, đường dây này hoạt động khá tinh vi với sự tham gia của các đối tượng có quan hệ thân thích. Để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh để lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, từ ngày 18 đến 21/12/2022, Công an huyện Đô Lương đã phá chuyên án, bắt liên tiếp 06 đối tượng về hành vi đánh bạc. Gồm 04 đối tượng cùng trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương là: Trần Thị Hiền (SN 1986); Đỗ Thị Sáu (SN 1965); Hoàng Thị Nam (SN 1962); Nguyễn Thị Phượng (SN 1976); và Nguyễn Tất Mạnh (SN 1980), trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Danh Thắng (SN 1993), trú tại thị trấn Đô Lương.

Ban chuyên án đã thu giữ 10 điện thoại di động; 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu đấu tranh, Ban chuyên án chứng minh được vào các ngày 15, 16/12/2022, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 120 triệu đồng mỗi ngày. Trong 06 đối tượng trên, có 03 đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc (bằng hình thức ghi lô đề) gồm: Trần Thị Hiền, Nguyễn Tất Mạnh và Nguyễn Danh Thắng.

Cầm đầu nhóm đối tượng này là Trần Thị Hiền, trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương. Giúp sức cho Hiền là Hoàng Thị Nam - mẹ đẻ của Hiền. Theo đó, Hoàng Thị Nam sử dụng nền tảng mạng xã hội như Zalo, Messenger, Telegram để nhắn tin nhận ghi lô, đề từ người chơi. Cuối ngày, Nam chuyển tiền và dữ liệu đánh bạc cho Trần Thị Hiền. Việc thắng thua dựa vào kết quả của xổ số miền Bắc. Hiền thanh toán cho người thắng vào ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.