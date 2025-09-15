Pháp luật Bắt nhóm đối tượng "nổi” trên mạng xã hội vì mang hung khí truy đuổi nhau trong đêm Trên các trang mạng xã hội đăng tải và chia sẻ video ghi lại cảnh 02 nhóm đối tượng vị thành niên đi trên các xe mô tô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau trong đêm khuya.

Ngày 15/9/2025, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9/2025 tại khu đô thị Handico Vinh Tân.

Theo đó, ngày 12/9/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (thuộc phường Trường Vinh). Đồng thời, trên các trang mạng xã hội đăng tải và chia sẻ video ghi lại cảnh 2 nhóm đối tượng đi trên các xe mô tô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau.

Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, đồng thời phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Tham mưu để xác minh, điều tra làm rõ.

Các đối tượng cùng số tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy – Hồ Hưng

Qua hình ảnh ghi nhận, sau khi đuổi đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra vào ban đêm, hình ảnh từ camera không rõ nét, các đối tượng đã tháo biển số xe nên không thể nhận dạng khiến công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.

Công an phường Trường Vinh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 08 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc, đã xác định được nhóm đối tượng có liên quan, cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau của thành phố Vinh (cũ). Tiến hành triệu tập 14 đối tượng liên quan (có độ tuổi từ 15 -17) đưa về trụ sở Công an phường để đấu tranh, làm rõ. Tang vật thu giữ 7 xe máy, 2 kiếm sắc nhọn làm bằng kim loại và một số tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, Công an phường Trường Vinh xác định được 2 đối tượng cầm đầu thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên tự xưng là “nhóm 24” và “nhóm 651” trên mạng xã hội gồm: Nguyễn Đậu H. (SN 2009), trú tại khối 9 Quán Bàu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An và Vũ Minh H. (SN 2008), trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Hiện cơ Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.