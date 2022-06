Bắt ổ nhóm hàng chục đối tượng đánh bạc di động liên huyện

(Baonghean.vn) - Phát hiện trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xuất hiện một ổ nhóm đánh bạc lưu động quy mô lớn với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia, qua thời gian theo dõi, lực lượng Công an đã “cất lưới" bắt giữ hàng chục đối tượng.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ thành công 18 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức xóc đĩa với thủ đoạn tinh vi ngay tại khu vực đồi núi huyện Con Cuông, thu và tạm giữ hơn 305 triệu đồng tiền mặt.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành tham gia. Cầm đầu nhóm đối tượng này là Lê Văn Hùng (sinh năm 1980), trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

Hùng là đối tượng đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quá trình hoạt động tổ chức đánh bạc, Lê Văn Hùng thường liên hệ với các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài địa bàn rồi thuê xe chở đến những địa điểm mà Hùng đã chuẩn bị sẵn mà không cho các đối tượng tham gia đánh bạc biết trước. Mỗi đối tượng khi tham gia đánh bạc phải nộp 500.000 đồng tiền “hồ" cho Hùng.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, trước mỗi lần tổ chức đánh bạc, Hùng phân công một số đối tượng tìm địa điểm phục vụ đánh bạc ở sâu trong các khu vực đồi keo, rừng sâu trên địa bàn huyện Con Cuông, sau đó bố trí người canh gác, cảnh giới. Thời gian mỗi canh bạc cũng được Hùng quy định chỉ diễn ra trong khoảng 02 tiếng đồng hồ. Các đối tượng khi lên xe di chuyển đến địa điểm đánh bạc đều bị Hùng kiểm tra người, thu điện thoại, thiết bị điện tử. Đồng thời, Hùng còn bố trí khoảng 02 người đi xe mô tô theo để quan sát xem có bị theo dõi. Hoạt động đánh bạc do Lê Văn Hùng tổ chức đã làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trưa 13/6 sau khi tập hợp các đối tượng có nhu cầu đánh bạc đã liên hệ từ trước đó tới nhà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1979), trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Thu cũng là đối tượng đã có 03 tiền án về tội “Đánh bạc”), Hùng đã thuê lái xe ô tô loại 16 chỗ tới chở các đối tượng tham gia đánh bạc đến địa điểm do Hùng bố trí sẵn ở khu vực đồi keo xã Bồng Khê.

Ngay khi các đối tượng tham gia đánh bạc chuẩn bị rời khỏi hiện trường, Tổ công tác Ban chuyên án gồm 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an huyện Con Cuông và các đơn vị liên quan đã mật phục, bắt giữ thành công 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Điều tra, mở rộng đến ngày 16/6 Cơ quan Công an bắt giữ thêm 05 đối tượng trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lê Văn Hùng cầm đầu.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ gồm: Hơn 305 triệu đồng tiền mặt; 01 xe ô tô (là phương tiện sử dụng chở các đối tượng tổ chức và các con bạc đến điểm đánh bạc lưu động); 01 bộ bát đĩa sứ, 04 con xúc xắc, 14 điện thoại các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vì phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.