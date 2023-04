(Baonghean.vn) - Sau hơn 6 ngày thi đấu sôi nổi, vào chiều 22/4 đã diễn ra các trận chung kết môn bóng chuyền nam và bóng chuyền hơi nữ.

Chiều tối 22/4, tại Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giải bóng chuyền chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức, với sự tham gia của 36 đội bóng, trong đó có 13 đội bóng chuyền nam và 23 đội bóng chuyền hơi nữ.

Ở trận chung kết môn bóng chuyền nam, đội Viện Kiểm sát Nghệ An đã vượt qua đội Cục Thuế Nghệ An. Với kết quả này, đội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giành chức vô địch; đội Cục Thuế Nghệ An giành giải Nhì; các đội Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn đồng giải Ba.

Ở trận chung kết môn bóng chuyền hơi nữ, đội Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giành chiến thắng trước đội Cục Thuế Nghệ An. Với kết quả này, đội Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đoạt chức vô địch; đội Cục Thuế Nghệ An giành giải Nhì; các đội Kho bạc Nhà nước Nghệ An và Ngân hàng phát triển Việt nam chi nhánh Nghệ An giành giải Ba.

Tại lễ bế mạc, bên cạnh trao thưởng cho các đội vô địch, giải Nhì, giải Ba, Ban tổ chức còn trao giải phong cách cho đội Văn phòng Tỉnh ủy (môn bóng chuyền nam) và đội Cục Hải quan Nghệ An (môn bóng chuyền hơi nữ).