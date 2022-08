Bế mạc Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, tối 21/8, Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII – 2022 đã chính thức bế mạc và trao giải.

Dự lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; thành viên Ban trọng tài, các vận động viên, đại diện các Câu lạc bộ Quần vợt trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố trong nước.

Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII – 2022 là giải đấu lớn nhất của môn quần vợt ở Nghệ An, do Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Quần vợt Nghệ An tổ chức. Giải đấu thu hút hơn 350 vận động viên tranh tài ở 8 nội dung.

Qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, trong điều kiện khó khăn vì thời tiết không thuận lợi nhưng các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu cống hiến, với nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, góp phần mang lại thành công của giải đấu.

Bên cạnh các màn tranh tài hấp dẫn, Ban tổ chức đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” năm học 2022 -2023. Tính đến thời điểm lễ bế mạc và trao giải, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng kí ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật với tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao số tiền đã vận động được đến đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để gửi tặng học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn dịp khai giảng năm học mới.

Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung tại Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII – 2022.