Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.





Nhà máy bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được đầu tư với quy mô hiện đại đạt công suất 160 tấn/giờ. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Đức Danh- Giám đốc Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) cho biết: Nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của thị trường về lĩnh vực giao thông, cũng như để chủ động nguồn cung cho các công trình kịp thời, chất lượng. Từ năm 2023, Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) đã đầu tư trên 70 tỷ đồng xây dựng nhà máy bê tông nhựa với quy mô hiện đại, dây chuyền, thiết bị, hệ thống máy móc mới đều được nhập khẩu. Nhà máy có công suất với 160 tấn/giờ, thuộc tốp đầu về sản xuất bê tông nhựa khu vực Nghệ An.

Bê tông nhựa của công ty luôn chú trọng ứng dụng các công nghệ mới nhất, để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Như đơn vị hiện có 3 dây chuyền thảm nhựa hiện đại, 15 máy chuyên dụng, máy rải, máy lu dẫn, lu lốp, lu xoá vết… (Trong đó, có 2 loại máy lu nặng từ 16-26 tấn). Nhà máy còn có đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao chuyên sâu thảm nhựa, đã kinh qua những môi trường chuyên nghiệp ở những công ty, tập đoàn đầu ngành từ khắp nơi trên cả nước nay về "đầu quân" cho đơn vị.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Đức Lịch-Giám đốc điều hành Nhà máy bê tông nhựa Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) cho biết thêm: Tại đây sản phẩm bê tông nhựa được kiểm định thông qua một quy trình khép kín, gồm có theo dõi, kiểm tra, thử nghiệm trực tiếp tại các phòng kỹ thuật của nhà máy và dưới sự giám sát của bộ phận giám sát chất lượng của nhà máy.

Do đó, các sản phẩm bê tông nhựa của nhà máy luôn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đặc biệt, nguyên liệu đầu vào cũng được chọn lựa kỹ càng, đạt tiêu chuẩn như các loại đá đều được mua ở Thanh Hoá về đảm bảo cường độ cứng làm bê tông nhựa ...

Để phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau của từng công trình, Nhà máy bê tông nhựa Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) chú trọng cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm bê tông nhựa.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) tham gia tại các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Như bê tông nhựa C19, C 12.5, C25, C16, là hỗn hợp bê tông nhựa nóng có đặc tính cao. Vật liệu được ứng dụng thi công cho mặt đường cao tốc có ưu điểm là không bị chảy và nứt vỡ dưới đường nhiệt độ cao. Khả năng chịu tải rất tốt, không bị hằn lún cả trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ mịn cao. Nhà máy còn có các sản phẩm bê tông nhựa SBS cao cấp, vật liệu này tạo độ gia tăng khả năng ma sát của mặt, chống trơn trượt trên mặt đường cao tốc.

Ngoài ra, nhà máy còn có sản phẩm bê tông thường, bao gồm hỗn hợp cát, đá, nhựa đường và bột cấp phối và thường được sử dụng để thảm các bề mặt đường mềm. Là một loại vật liệu rất quan trọng và phổ biến trong đường bộ, thường được sử dụng trong các dự án sân bay, nhà xưởng, bãi đỗ xe, đường sá đô thị…

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình của những đối tác lớn, uy tín, các dự án trọng điểm của tỉnh… Như thảm nhựa cho các tuyến đường khu đô thị Ecopark, Vingroup, Quốc lộ 46 và các tuyến đường ở khu đô thị Yên Thành, huyện Hưng Nguyên, Đô Lương. Tiến tới bê tông nhựa Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) và các tỉnh lân cận.