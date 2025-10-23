Xã hội Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông hỗ trợ 180 triệu đồng, khám bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân xã Tân Phú Với tinh thần “tương thân, tương ái”, ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà hỗ trợ người dân xã Tân Phú bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 10.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” - hành trình thiện nguyện được Bệnh viện duy trì nhiều năm qua với mong muốn mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn trong chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trao tặng 150 triệu đồng, giúp người dân xã Tân Phú sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: P.V

Đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Tài - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông làm Trưởng đoàn. Với tinh thần “Lan tỏa yêu thương - Chung tay vì cộng đồng”, Bệnh viện đã huy động đội ngũ 30 y, bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, cùng trang thiết bị hiện đại và hàng trăm danh mục thuốc chất lượng cao, phục vụ người dân trong đợt khám này.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 10. Ảnh: P.V

Tại buổi thăm khám, các bác sĩ đã khám sức khỏe, thực hiện đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, tư vấn điều trị các bệnh mạn tính, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh và cấp thuốc miễn phí theo đúng chỉ định cho hơn 400 người dân.

Không chỉ chăm lo sức khỏe, Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Bệnh viện, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế còn trao hàng trăm suất quà ý nghĩa đến người già neo đơn, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, hỗ trợ đồ dùng học tập cho Trường Mầm non Nghĩa Thái. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện cũng trao tặng 150 triệu đồng, giúp người dân xã Tân Phú sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tổng giá trị chương trình thiện nguyện là 180 triệu đồng.

Dịp này, Bệnh viện trao hàng trăm suất quà ý nghĩa đến người già neo đơn, hộ nghèo của xã Tân Phú. Ảnh: P.V



Bệnh viện trao tặng đồ dùng học tập cho Trường Mầm non Nghĩa Thái. Ảnh: P.V

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Đình Long - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú xúc động chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần của Bệnh viện đã tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân xã Tân Phú vượt qua khó khăn sau bão. Đây không chỉ là món quà cho sức khỏe mà còn là nguồn động viên to lớn giúp bà con yên tâm vươn lên trong cuộc sống”.

Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc ấm áp, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái - lá lành đùm lá rách”, đồng thời, khẳng định trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nhân văn của tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông - những người không chỉ mang đến sức khỏe thể chất mà còn lan tỏa niềm tin, hơi ấm tình người đến với cộng đồng.

Mỗi chuyến đi là một hành trình của yêu thương, mỗi phần quà là một niềm tin được trao gửi, và mỗi nụ cười khỏe mạnh của người dân chính là động lực để Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiếp tục hành trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”./.