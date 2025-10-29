Xã hội Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông: Phẫu thuật thành công khối u nghịch mầm buồng trứng kích thước 'khủng' cho bé gái 14 tuổi Các bác sĩ Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông vừa phẫu thuật thành công, bóc tách và loại bỏ hoàn toàn khối u nghịch mầm buồng trứng phải có kích thước lên tới 18 x 9 x 29 cm cho một bệnh nhi nữ mới 14 tuổi. Đây là một trong những ca phẫu thuật khó, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Phát hiện khối u khổng lồ sau 3 tuần đau bụng âm ỉ

Trước khi nhập viện khoảng 3 tuần, bệnh nhi xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ, không rõ nguyên nhân. Cơn đau tăng dần theo thời gian, kèm theo biểu hiện bụng trướng nhanh bất thường. Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình đã đưa trẻ đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như siêu âm ổ bụng và chụp CT tử cung - buồng trứng, các bác sĩ phát hiện một khối u buồng trứng phải kích thước cực lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng của bệnh nhi.

Ekip phẫu thuật của Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thực hiện phẫu thuật khối u cho bé gái 14 tuổi. Ảnh: Cưng Nguyễn

Ca phẫu thuật thành công, bảo tồn chức năng sinh sản cho trẻ

Sau khi tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và tham khảo ý kiến chuyên gia tuyến Trung ương, ekip phẫu thuật của Khoa Ngoại đã quyết định can thiệp ngoại khoa khẩn cấp nhằm loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn tối đa các cơ quan sinh sản còn lại.

Ca phẫu thuật được tiến hành an toàn. Khối u được bóc tách hoàn toàn và lấy ra nguyên vẹn khỏi cơ thể. Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã giữ lại tử cung và buồng trứng trái, giúp bảo toàn chức năng sinh sản và nội tiết cho bệnh nhi. Một phần mô u đã được gửi đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh (sinh thiết) để xác định bản chất tế bào.

Ca phẫu thuật khó, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, để loại bỏ khối u nghịch mầm buồng trứng có kích thước ''khủng" cho bệnh nhân. Ảnh: Cưng Nguyễn



U nghịch mầm buồng trứng - căn bệnh hiếm nhưng nguy hiểm

Theo các bác sĩ, u nghịch mầm buồng trứng là một loại u hiếm gặp, thường xuất hiện ở trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ tuổi. Khối u này phát sinh từ các tế bào mầm - những tế bào có khả năng phát triển thành noãn bào trong buồng trứng.

Khối u nghịch mầm buồng trứng phải có kích thước lên tới 18 x 9 x 29 cm của bệnh nhân, được loại bỏ thành công. Ảnh: Cưng Nguyễn



Ở giai đoạn đầu, bệnh thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể:

Tăng kích thước nhanh, chèn ép các cơ quan lân cận

Xoắn buồng trứng, gây hoại tử và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Vỡ u, gây viêm phúc mạc, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh

Lời khuyên của bác sĩ

Bác sĩ, thạc sĩ - BSCKII. Thái Doãn Công - Phó Giám đốc Bệnh viện - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khuyến nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên; đặc biệt khi trẻ có những dấu hiệu bất thường sau: Đau bụng kéo dài, nhất là vùng hạ vị, bụng trướng to nhanh bất thường, không rõ nguyên nhân, rối loạn kinh nguyệt (chu kỳ không đều, ra máu bất thường…); mệt mỏi, sụt cân không rõ lý do.

Đưa trẻ đến thăm khám, tại cơ sở y tế uy tín để kịp thời phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt giúp bảo tồn chức năng sinh sản và tránh những biến chứng nguy hiểm do các khối u buồng trứng gây ra./.