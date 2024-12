Sức khỏe Bệnh viện HNĐK Nghệ An cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do chấn thương bụng, vỡ gan Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cứu sống nữ bệnh nhân N.T.O, 35 tuổi, trú tại Hà Tĩnh bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ gan độ 4-5.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân bị tai nạn giao thông xe máy – xe cày, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do chấn thương bụng kín. Bệnh nhân đã can thiệp cấp cứu khâu gan, cầm máu, mổ thông túi mật và nhét gạc cầm máu. Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị tiếp.

Bệnh nhân được vận chuyển trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp 90/60, dùng vận mạch, dẫn lưu ổ bụng chảy máu nhiều, ổ bụng có vết mổ đường trắng giữa trên rốn dài 35 cm. Nhận thấy tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, ngay sau khi hội chẩn giữa 2 bệnh viện, nắm bắt tình hình bệnh nhân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã khẩn trương chuẩn bị ê- kíp phẫu thuật để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Toàn – Phó khoa Ngoại Tổng hợp thăm khám cho bệnh nhân N.T.O sau khi phẫu thuật. Ảnh: BV HNĐK NA

Ngay sau khi được vận chuyển vào đến Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh nhân đã nhanh chóng được hội chẩn và mổ cấp cứu với sự tham gia của các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp.

Trải qua 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, ê-kíp phẫu thuật do Tiến sĩ Nguyễn Huy Toàn – Phó Khoa Ngoại tổng hợp đứng đầu đã phẫu thuật cắt gan cầm máu, dẫn lưu túi mật thành công cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân liên tục được truyền 3.000 ml hồng cầu khối và 1.000 ml huyết tương tươi đông lạnh, truyền vận mạch.

Bệnh nhân sau mổ được theo dõi, chăm sóc 7 ngày tại khoa Hồi sức ngoại khoa. Ngày 23/11, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại tổng hợp để điều trị tiếp. Đến nay, bệnh nhân đã ổn định và được ra viện.

Sau 15 ngày điểm trị, bệnh nhân N.T.O ( bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ gan độ 4-5) đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà. Ảnh: BVHNĐK NA

Trước đó, vào ngày 04/01/2024, một bệnh nhân nam, 32 tuổi, ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với chẩn đoán sốc mất máu do đa chấn thương vỡ gan độ 4-5, vỡ thận phải độ 4, đụng dập thanh cơ đại tràng phải.

Bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với tình trạng hôn mê, thở qua ống nội khí quản, da niêm mạc mắt nhợt nhiều, huyết áp 90/60 phụ thuộc vào vận mạch, vết mổ đường trắng giữa trên dưới rốn, hai dẫn lưu ổ bụng ra nhiều máu tươi. Khoa cấp cứu tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa với khoa Ngoại tổng hợp và khoa Ngoại Thận tiết niệu tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Trong quá trình mổ tiến hành cắt gan phải có sử dụng kỹ thuật kiểm soát cuống gan chọn lọc để hạn chế thiếu máu phần gan còn lại; khâu cầm máu nhu mô thận phải - Làm hậu môn nhân tạo đại tràng phải; đặt các phương tiện theo dõi huyết động Art Line (đo huyết áp động mạch xâm lấn); Catheter tĩnh mạch trung ương để truyền máu và các chế phẩm máu cho bệnh nhân (khoảng 3.000 ml hồng cầu và chế phẩm máu).

Bệnh nhân sau mổ được theo dõi, chăm sóc 07 ngày tại Khoa Hồi sức ngoại. Ảnh: BV HNĐK NA

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật tiên tiến như lọc máu kết hợp thẩm tách liên tục. Quá trình hồi sức tại khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa được 11 ngày. Bệnh nhân được chuyển khoa Ngoại tổng hợp tiếp tục điều trị. Sau đó, bệnh nhân khoẻ mạnh về với gia đình đón Tết Giáp Thìn 2024.

Hai ca phẫu thuật thành công nói trên không chỉ khẳng định trình độ, chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mà còn thể hiện vai trò của bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn và phối hợp tiếp nhận, cấp cứu một cách khẩn trương, kịp thời các bệnh nhân được chuyển đến từ tuyến dưới và khu vực lân cận.

Nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng giữa chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh mà các bác sĩ của 2 bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân.