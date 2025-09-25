Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị đa mô thức - Kỳ tích cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối Ngày 18/9/2025, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có một kỳ tích y khoa. Bệnh nhân ung thư hang vị dạ dày giai đoạn 4, di căn gan và phúc mạc (vốn được xem là “án tử”) đã được cứu sống nhờ chiến lược điều trị đa mô thức theo cá thể hóa ca bệnh. Kỳ tích này đã mang lại niềm hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Nữ bệnh nhân T.T.Q (sinh năm 1980, ở xã Hải Châu) được chẩn đoán ung thư hang vị dạ dày di căn gan và phúc mạc, giai đoạn cuối vào năm 2023. Không bỏ cuộc, bệnh nhân T.T.Q đã tích cực thực hiện điều trị. Bệnh nhân đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ Nghệ An. Các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật mới “nối vị tràng bán phần phân lập u” để phẫu thuật cho bệnh nhân. Kỹ thuật mới này bắt đầu được áp dụng ở Việt Nam từ năm 2019).

Ê- kip Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Chiến - Khoa Ngoại tiêu hóa và Bác sĩ Nguyễn Đình Hiếu đã thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVHNĐK NA

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã kiên trì thực hiện 8 chu kỳ hóa trị tại Bệnh viện K Tân Triều với phác đồ Docetaxel và TS-1... Những nỗ lực ấy mang lại kết quả bất ngờ - khối u di căn của bệnh nhân được kiểm soát, sức khoẻ ổn định. Bệnh nhân T.T.Q có thêm cơ hội bước vào trận chiến mới.

Ngày 15/9/2025, bệnh nhân nhập viện trở lại để phẫu thuật triệt căn khối u. Chỉ 3 ngày sau, ê-kíp phẫu thuật Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Chiến và Bác sĩ Nguyễn Đình Hiếu đã thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt phần xa dạ dày, nạo vét hạch D2 triệt căn... Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục - chỉ 5 ngày sau phẫu thuật đã có thể xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Được biết, trong ca phẫu thuật lần thứ nhất của bệnh nhân T.T.Q, ê-kíp bác sĩ đã quyết định thay đổi chiến lược ngay trên bàn mổ, giúp kiểm soát khối u, giảm biến chứng và tạo nền tảng để bệnh nhân tiếp tục hoá trị. Quyết định đầy trách nhiệm và trí tuệ ấy đã mở ra con đường sống cho bệnh nhân tưởng chừng không còn hy vọng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục. Ảnh: BVHNĐK NA

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kèm nạo vét hạch D2 vốn là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi trình độ cao, thường chỉ áp dụng cho bệnh giai đoạn sớm và giai đoạn tiến triển. Nhưng nhờ chiến lược điều trị đa mô thức theo cá thể hóa ca bệnh, kỹ thuật này đã được mở rộng, đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân giai đoạn muộn - điều hiếm có ở các cơ sở y tế ngoài tuyến trung ương.

Điều trị đa mô thức là phương pháp điều trị y tế sử dụng nhiều hơn một phương pháp hoặc loại thuốc khác nhau, thường là trong điều trị ung thư hoặc giảm đau sau phẫu thuật, để tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ so với việc chỉ sử dụng một phương pháp đơn lẻ.

Kỹ thuật này đã được Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Chiến, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhiều lần báo cáo kinh nghiệm tại các hội nghị y khoa lớn trong và ngoài nước; đồng thời, các nghiên cứu của Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Chiến cũng đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế chuyên ngành như Tạp chí Phẫu thuật quốc tế (International Surgery Journal), Tạp chí phẫu thuật tiêu hóa và ung thư (Surgery, Gastroenterology and Oncology), Tạp chí Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam, Tạp chí Y học lâm sàng, Tạp chí Y học Việt Nam ….

5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân T.T.Q đã có thể xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: BVHNĐK NA

Trước đó, vào tháng 6/2024, ê-kíp của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã từng ghi dấu ấn khi phẫu thuật thành công ca bệnh cực hiếm: Bệnh nhân mắc đồng thời 2 ung thư nguyên phát (gan và dạ dày), 1 ca bệnh hiếm gặp trên thế giới và trong nước.

Thành công của ca bệnh này một lần nữa khẳng định: Khi niềm tin đặt đúng chỗ, khi y đức song hành cùng chuyên môn, kỳ tích sẽ nở hoa....

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không chỉ là địa chỉ uy tín của người dân xứ Nghệ mà còn đang vươn lên trở thành điểm sáng trong khu vực Bắc Trung Bộ về điều trị ung thư tiêu hóa, mang lại hy vọng sống cho những bệnh nhân ở ranh giới sự sống và cái chết./.