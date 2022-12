Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát động ủng hộ 'Tết vì người nghèo' Xuân Quý Mão 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức lễ phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023.

Chiều 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023. Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng các cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện.

Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã quan tâm thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hướng tới người nghèo với nhiều việc làm có ý nghĩa như: nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng; hỗ trợ, tặng quà bệnh nhân nghèo và người dân ở các xã nghèo, vùng thiên tai; cũng như giúp đỡ nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội này, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những đóng góp góp phần làm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương; được các cấp, ngành và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động ở bệnh viện bằng tấm lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cùng chung tay góp sức, đóng góp ủng hộ phong trào đạt kết quả cao nhất.

Sự đóng góp, ủng hộ này không chỉ giúp người nghèo trong tỉnh được đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, đầy đủ hơn mà còn động viên họ khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức buổi lễ đã tiếp nhận được số tiền ủng hộ là trên 210 triệu đồng. Chương trình ủng hộ còn tiếp tục được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện sau đó.

Số tiền ủng hộ sẽ được bệnh viện gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chung tay giúp đỡ người nghèo.