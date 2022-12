UBND tỉnh ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2022 của UBND tỉnh vào sáng 26/12, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023.

Nhấn mạnh Tết Nguyên đán đang đến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, chăm lo tổ chức cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, ấm áp, đầy đủ, "không để ai bị bỏ lại phía sau", theo tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Ban Bí thư, Chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1566 của Thường trực Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Nguyên đán 2022.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết, tuyệt đối không để ai thiếu ăn, thiếu mặc; phối hợp chuẩn bị tổ chức Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023; tăng cường kêu gọi, vận động đóng góp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo, trước hết là trong nội bộ cơ quan, đơn vị với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, đảm bảo nguồn cung, đảm bảo giá cả ổn định và chất lượng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

Tổ chức các các chương trình văn nghệ, thể thao chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, trang trọng, lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phòng, chống pháo nổ trái phép; tổ chức tặng quà Tết cho các đối tượng như Mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi tiêu biểu, người có công, gia đình khó khăn.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ cho biết, tỉnh dự kiến chi hơn 70 tỷ đồng để thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các đơn vị và đối tượng trên địa bàn, đặc biệt quan tâm tới các đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn, người yếu thế và các xã nghèo ở miền Tây.

Trong đó, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước, do Ngân sách Trung ương đảm bảo cho 83.023 người, kinh phí là gần 25,5 tỷ đồng. Thăm, tặng quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh; hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo, với kinh phí hơn 25,1 tỷ đồng. Tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, do ngân sách cấp huyện, xã đảm bảo cho 66.209 người, mức quà 300.000 đồng/người, với kinh phí hơn 19,8 tỷ đồng.