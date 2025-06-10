Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi đường mật bằng điện thủy lực có sử dụng ống nội soi mềm Phương pháp này giúp loại bỏ sỏi triệt để hơn, giảm nguy cơ sót sỏi, đồng thời ít xâm lấn, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục so với mổ mở truyền thống.

Ngày 08/9/2025, bệnh nhân T.T.H. (35 tuổi, trú tại xã Minh Châu, Nghệ An) nhập viện vào Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng viêm tắc mật, nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ và sỏi trong gan phải. Bệnh nhân có tiền sử sỏi đường mật, nhiều lần bị nhiễm trùng tái diễn, đã điều trị nội khoa nhưng không hiệu quả.

Ekip phẫu thuật do Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Huy Toàn – Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp tiến hành phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ kèm tán sỏi nội soi bằng ống nội soi mềm trong mổ. Ảnh: BVHNĐKNA

Sau khi được thăm khám, hội chẩn và tư vấn, ngày 11/9/2025, bệnh nhân được Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Huy Toàn – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cùng ekip tiến hành phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ kết hợp tán sỏi nội soi bằng ống nội soi mềm trong mổ.

Phẫu thuật nội soi kèm tán sỏi đường mật trong mổ là kỹ thuật kết hợp giữa nội soi ổ bụng và sử dụng ống nội soi mềm để kiểm tra, lấy sỏi trong đường mật. Bác sĩ tiến hành mở ống mật chủ qua nội soi ổ bụng, tán sỏi bằng điện thuỷ lực qua ống nội soi mềm, sau đó khâu phục hồi đường mật. Phương pháp này giúp loại bỏ sỏi triệt để hơn, giảm nguy cơ sót sỏi, đồng thời ít xâm lấn, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục so với mổ mở truyền thống.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân H. hồi phục nhanh, kết quả siêu âm và chụp đường mật qua dẫn lưu Kehr cho thấy đường mật đã sạch sỏi hoàn toàn.

Trang thiết bị hiện đại với hệ thống 02 giàn nội soi có màn hình riêng biệt, ống nội soi mềm. Ảnh: BVHNĐKNA

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện là cơ sở y tế đầu tiên tại Nghệ An triển khai thành công kỹ thuật này, nhờ trang bị hệ thống 02 giàn nội soi có màn hình riêng biệt, ống nội soi mềm hiện đại và máy tán sỏi điện thủy lực thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu cho các ca tán sỏi đường mật phức tạp. Trước đây, kỹ thuật này chủ yếu được thực hiện tại một số bệnh viện lớn tuyến trung ương như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay Bệnh viện Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh)…

So với các phương pháp can thiệp điều trị sỏi mật khác, kỹ thuật nội soi kèm tán sỏi có nhiều ưu điểm: Ít xâm lấn, giảm đau và biến chứng sau mổ.

Loại bỏ sỏi hiệu quả, giảm nguy cơ tái phát.

Thời gian hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện.

Chi phí điều trị thấp hơn so với các phương pháp tiên tiến như tán sỏi mật qua da…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Việc triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi kèm tán sỏi đường mật trong mổ là một bước tiến quan trọng, giúp người bệnh ngay tại Nghệ An có thể tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, vốn trước đây chỉ thực hiện ở một số bệnh viện lớn tuyến trung ương. Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật cao, chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí và gánh nặng đi lại cho người dân trong khu vực”.