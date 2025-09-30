Thứ Ba, 30/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Sức khỏe

Bệnh viện Phổi Nghệ An và Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có giám đốc mới

Thành Chung 30/09/2025 18:54

Sở Y tế Nghệ An vừa có 2 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

34.jpg
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6 năm 2025. Ảnh: BVNT NA

Với quyết định này, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải trở thành Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An thay cho Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Đậu Huy Hoàn nghỉ hưu theo chế độ. Ở thời điểm bổ nhiệm Tân Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải đang là Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2025, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải được vinh danh là 1 trong 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Sở Y tế cũng có Quyết định 1656/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

33.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: BVNT NA

Với quyết định này, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng trở thành Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thay cho Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Bình (nghỉ hưu theo chế độ). Ở thời điểm bổ nhiệm Tân Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

35.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: BVNT NA

Trước đó, vào ngày 15/10/2019, 2 bác sĩ Nguyễn Thanh Hải và Phan Thế Dũng đã được Sở Y tế Nghệ An bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Trong quá trình công tác, cả 2 bác sĩ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giành giật sự sống cho bệnh nhân trong thời khắc sinh tử

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giành giật sự sống cho bệnh nhân trong thời khắc sinh tử

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học về chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học về chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bóc khối u xơ tử cung lớn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bóc khối u xơ tử cung lớn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại

Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Xem thêm Sức khỏe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Sức khỏe
      Bệnh viện Phổi Nghệ An và Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có giám đốc mới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO