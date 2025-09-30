Sức khỏe Bệnh viện Phổi Nghệ An và Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có giám đốc mới Sở Y tế Nghệ An vừa có 2 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6 năm 2025. Ảnh: BVNT NA

Với quyết định này, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải trở thành Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An thay cho Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Đậu Huy Hoàn nghỉ hưu theo chế độ. Ở thời điểm bổ nhiệm Tân Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải đang là Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2025, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải được vinh danh là 1 trong 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Sở Y tế cũng có Quyết định 1656/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: BVNT NA

Với quyết định này, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng trở thành Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An thay cho Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Bình (nghỉ hưu theo chế độ). Ở thời điểm bổ nhiệm Tân Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thế Dũng và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: BVNT NA

Trước đó, vào ngày 15/10/2019, 2 bác sĩ Nguyễn Thanh Hải và Phan Thế Dũng đã được Sở Y tế Nghệ An bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Trong quá trình công tác, cả 2 bác sĩ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân./.