Sức khỏe Bệnh viện Quân y 4 tổ chức thẩm định Bệnh án điện tử Chiều 5/9, Bệnh viện Quân Y 4 tổ chức hội nghị thẩm định Bệnh án điện tử. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Quân y, Cục Hậu cần – Kỹ thuật (Quân khu 4) và các thành viên trong hội đồng thẩm định.

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định Bệnh án điện tử. Ảnh: Thành Chung

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 4 đã quán triệt và thực hiện chủ trương triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn, thông báo, kết luận của Bộ Quốc phòng về triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đại tá, Bác sĩ Nguyễn An Giang - Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 báo cáo kết quả triển khai Hồ sơ Bệnh án điện tử. Ảnh: Thành Chung

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, ban nỗ lực triển khai Bệnh án điện tử bảo đảm, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung kế hoạch đã đề ra.

Các đại biểu và hội đồng thẩm định kiểm tra hoạt động của Kios lấy số tự động. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo và Nhóm triển khai Hồ sơ Bệnh án điện tử do Giám đốc bệnh viện làm Trưởng ban; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, kế hoạch, các quy chế, quy trình nghiệp vụ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Cùng với đó, Bệnh viện Quân y 4 đã chủ động phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, thống nhất các hạng mục tối thiểu cần hỗ trợ để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Kiểm tra hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Đến nay, bệnh viện đã hoàn thành xong việc cài đặt phần mềm Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS); Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS); Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS); Phần mềm Hồ sơ BAĐT (EMR); tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử cho 100% cán bộ, nhân viên trong toàn bệnh viện...

Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên hội đồng thẩm định đã nghe báo cáo công tác triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử của Bệnh viện Quân y 4; kiểm tra thực tế hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm tích hợp, trang thiết bị y tế, việc tuân thủ chuyên môn, việc sử dụng chữ ký số của cán bộ y tế...

Kiểm tra Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh. Ảnh: Thành Chung

Qua thẩm định, các đại biểu và thành viên hội đồng đã đánh giá cao sự vào cuộc, đồng bộ của Bệnh viện Quân y 4 trong việc triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử. Đồng thời, có những góp ý để cho bệnh viện sớm bổ sung và hoàn thiện, công bố sử dụng hồ sơ Bệnh án điện tử trước ngày 10/9/2025.