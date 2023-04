Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: 3 cuộc đại phẫu cứu sống em bé 20 ngày tuổi

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong tháng 5/2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ.

(Baonghean.vn) - Sợi bông, lá chàm cánh kiến, thổ hoàng và những nguyên liệu tự nhiên khác, được người phụ nữ Thái ở miền núi Nghệ An sử dụng để làm ra những tấm vải với nhiều màu sắc tươi sáng, tinh tế.

Bộ Công an cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; quy định về thủ tục cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn trong một số trường hợp đặc biệt cấp bách.

(Baonghean.vn) - Đêm nghệ thuật và bắn pháo hoa trên hồ Thung Mây ở thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) đã mang lại cho du khách cũng như cư dân địa phương một bữa tiệc ánh sáng, âm thành nhiều cảm xúc. Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Quỳ Hợp.

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng đầu mùa đã khiến nhiều diện tích lúa ở huyện Quế Phong bị thiếu nước. Công ty thuỷ nông cùng với nông dân dùng máy bơm dã chiến, dồn sức chống hạn cứu lúa nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do hạn gây ra.

Đặng Quang Sơn khai nhận, trong số ma túy thu giữ có gần 100 lọ tinh dầu 3ml in chữ "Royal Series Banana Cheesecake" đối tượng trữ trong phòng trọ là để phân phối cho các đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh với lời quảng cáo "miễn phí ship 24/24".

(Baonghean.vn) - Tối 19/4, huyện Quỳ Hợp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963-19/4/2023), kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Nghệ An năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 4 ngày, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng chuyên trộm tài sản trong két sắt tại đền, chùa.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đợt cao điểm "70 ngày, đêm" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh.