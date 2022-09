Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh dự lễ khai giảng tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chính quyền Mỹ không những thiếu chiến lược hành xử mà còn không xác định được mục đích can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đây là nhận xét của nhà quan sát Daniel Davis đăng tải mới đây trên cổng thông tin 19FortyFive.

(Baonghean.vn) - Ủy ban Dân tộc nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ chuyển đến liên quan đến chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(Baonghean.vn) - Vào lúc 15h00 ngày 6/9, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U17 Bình Phước tại vòng tứ kết giải U17 Quốc gia 2022. Các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ sẽ có cơ hội trả món nợ mà đội 1 Sông Lam Nghệ An đã vay khi để thua Câu lạc bộ Bình Phước ở vòng 1 Cúp Quốc gia năm nay.

Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023.

Sau thời gian lẩn trốn, Trần Văn Lắm (SN 2005) là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" bị lực lượng phát hiện và bắt giữ khi đến tiệm chơi game.

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Sở Tài chính cho biết: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 8 tháng ước thực hiện 13.403 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021.

(Baonghean.vn) - Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác; Cửa Lò đón hơn 2 vạn khách trong kỳ nghỉ lễ; Nhà ga, sân bay tấp nập hành khách; Xử lý 750 trường hợp vi phạm an toàn giao thông… là những thông tin nổi bật ngày 4/9.

(Baonghean.vn) - Theo số liệu của Sở Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón và phục vụ trên 200 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 300 tỷ đồng.

Vừa xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Bảo Ngọc đã nhận lượng like "khủng" so với dàn đối thủ.

(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều người đã tập trung về các nhà ga, sân bay, bến xe trên địa bàn Nghệ An để trở lại nơi sinh sống, làm việc đúng ngày.

(Baonghean.vn) - Khái niệm “nghỉ hưu sớm” và “tự do tài chính” đang ngày càng được nhiều người nhắc đến.

(Baonghean.vn) - Trong nội dung Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ. Buổi thực binh có sự tham gia của nhiều đơn vị lực vũ trang trên địa bàn.