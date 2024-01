Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao quà và nhà ở cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Ảnh: Kim Dung

Tại đây, đoàn phối hợp với Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, Trung tâm Bảo vệ thực vật khu IV, Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Công đoàn Sở Y tế, Sở Du lịch, Chi cục Thú y vùng III, Quỹ Phát triển đất, Nhà khách Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương trao tặng 240 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng); 30 chăn ấm cho 240 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Lâm, trao tặng học sinh Trường Mầm non Ngọc Lâm 10 thùng sữa hạt.

Trao quà Tết cho người dân ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Kim Dung

Tiếp đó, đoàn công tác đã bàn giao kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình ông Vi Văn Hợi và ông Lương Văn Tùng thuộc bản Tân Lâm và bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm. Hộ ông Vi Văn Hợi và Lương Văn Tùng thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gặp khó khăn, nhà ở xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sụp. Nhằm giúp đỡ gia đình 2 ông có ngôi nhà kiên cố, ổn định, năm 2023, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã kết nối, vận động Đảng ủy Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí để 2 gia đình xây dựng nhà ở.

Tại lễ trao quà và bàn giao kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng đi đã chia sẻ và động viên bà con nơi đây. Đồng chí mong rằng, bà con và Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Lâm cùng đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu lao động, sản xuất, từng bước thoát nghèo, xây dựng đời sống ngày một tốt hơn. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, dành nhiều sự quan tâm động viên, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để san sẻ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn. Nhân dịp bước sang năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Ngọc Lâm đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

Dịp này, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã thăm, tặng quà, động viên cháu Lương Thị Uyển Nhi – cô bé mồ côi bố được cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối nhận làm con nuôi từ năm 2023. Cháu Lương Thị Uyển Nhi (sinh năm 2011) hiện là học sinh lớp 7C, Trường THCS Hương Tiến, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Với sự động viên thường xuyên của các bố, mẹ ở cơ quan Đảng ủy Khối, mẹ con cháu Uyển Nhi có thêm điều kiện để chăm lo cuộc sống.