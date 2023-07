Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ vật, những bông hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ trên tọa độ lửa Truông Bồn.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội về dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Sáng 18/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), hướng tới kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023), đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể TP. Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội dâng hương tại phần mộ tập thể 13 thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Duy

Đại diện tỉnh Nghệ An đón tiếp và dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực Huyện ủy Đô Lương.

Đoàn đại biểu tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Truông Bồn, mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Những cô gái, chàng trai tuổi 18, đôi mươi đi vào chiến tranh lửa đạn với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước. 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 TNXP Đại đội 317, ngày 31/10/1968.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội thành kính tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Tại Truông Bồn linh thiêng, trước phần mộ tập thể của 13 anh hùng liệt sĩ, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú, đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tuổi xuân các chị, các anh mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ Truông Bồn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội thắp hương tại tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thắp hương tại tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thắp hương tại tượng 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, tại Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ vật, những bông hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng thành phố hỗ trợ tỉnh Nghệ An để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận biển tượng trưng tặng quà cho 10 gia đình chính sách và 150 học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh từ đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội trao biển tượng trưng hỗ trợ đầu tư Dự án Xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Na Ngoi. Ảnh: Thành Duy

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện công tác an sinh xã hội; tặng quà cho 10 gia đình chính sách và 150 học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Với tình cảm và sự sẻ chia với thầy, cô và các em học sinh miền núi cao biên giới, Thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 20 tỷ đồng để xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.