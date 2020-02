Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Báo Nghệ An

Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Thành Cường

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên.



Sắp xếp bộ máy gắn với đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trước khi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống Báo Nghệ An, thăm Tòa soạn hội tụ và trường quay của Báo.

Mở đầu cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện, ngày lễ trọng đại của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng cho nên công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, phản ánh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất quan trọng.

“Do đó, đòi hỏi năm 2020 cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển tải đến người dân, bạn đọc diễn biến cả năm một cách bài bản, đầy đủ có kế hoạch”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặt vấn đề khi mở đầu cuộc làm việc với Báo Nghệ An - cơ quan tuyên truyền, phản ánh tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống, Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc làm việc, báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và đoàn công tác, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan đã khái quát kết quả hoạt động của tòa soạn trong năm 2019.

Theo đó, năm vừa qua đánh dấu bước kiện toàn khá cơ bản, toàn diện bộ máy Báo Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để hướng tới sự ổn định mới; đảm bảo dây chuyền làm báo hoạt động linh hoạt, hiệu quả.

Trong năm, Báo đã giảm 1 phòng; sắp xếp, luân chuyển 16 lượt cán bộ, phóng viên, nhân viên và 16 lượt cộng tác viên đặc biệt. Đến nay, Báo Nghệ An có 72 lao động và 19 cộng tác viên đặc biệt.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi lưu niệm vào sổ lưu niệm tại Phòng Truyền thống Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Năm 2019, Báo Nghệ An tự chủ trả lương 28/50 biên chế được giao. Kế hoạch năm 2020 tự chủ 50/50 biên chế và 25/25 hợp đồng dài hạn.

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An hoàn thành 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, trong đó 5 nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Một số mảng, lĩnh vực, cá nhân vươn lên thực hiện nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, có nhiều sáng tạo, đổi mới.

Việc vận hành Tòa soạn hội tụ, hệ thống xuất bản điện tử được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt và có chất lượng. Ban Biên tập, Hội đồng Biên tập, đội ngũ cốt cán thực hiện giao ban nghiêm túc.

Đặc biệt, năm qua, Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều đổi mới, trong đó có 6 đột phá lớn, nổi bật là báo điện tử nâng cao chất lượng theo hướng giảm số tin, bài nhưng vẫn phải đảm bảo tăng lượt truy cập.

Đồng chí Thái Thanh Quý thăm Tòa soạn hội tụ, Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đối với chất lượng trình bày báo in, điện tử tiếp tục có đột phá, mở thêm nhiều chuyên mục mới;… Năm 2019 phát hành 342 số nhật báo, 50 số cuối tuần, 4 số báo đặc biệt (số Tết dương lịch 2019; số Xuân Kỷ Hợi, số báo kỷ niệm 30/4 và số đặc biệt kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9).

Báo Nghệ An cũng được UBND tỉnh công nhận 2 sáng kiến kinh nghiệm gồm: Đề án Tòa soạn Hội tụ và Bộ quy tắc xuất bản Báo Nghệ An. Trong đó, Bộ quy tắc xuất bản Báo Nghệ An thử nghiệm từ tháng 5, vận hành chính thức vào tháng 6/2019.

Bên cạnh đó, Đề án Nhận diện thương hiệu Báo Nghệ An đã được triển khai từ cuối tháng 10/2019. Công tác phát hành, quảng cáo, hoạt động xã hội, quảng cáo, phối hợp tuyên truyền xác lập và định hình các yêu cầu mới, nhất là về phát triển marketing.

Kênh youtube Báo Nghệ An vận hành và chính thức được bật chức năng quảng cáo từ ngày 26/11.

Với việc chất lượng các ấn phẩm không ngừng được nâng cao, nhiều lượt tác giả của Báo Nghệ An đã đạt giải báo chí Trung ương và địa phương.

(Baonghean.vn tiếp tục cập nhật)